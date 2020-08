El Mercado de Verán supera ya las 3.000 personas y aporta clientes al comercio y a la hostelería

A falta de hora y media para cerrar ayer el Mercado de Verán a las 22.00 horas, el presidente de la Asociación de Comerciantes da Estrada, Alfredo González, cifró en 3.000 personas los visitantes a esta novedosa cita ferial que ofrece suculentos descuentos de entre el 20 y el 80 por ciento en una veintena de puestos de diversos sectores. En la tarde del viernes sumó 1.200 y a última hora de la tarde de ayer superaba las 1.800, situándose por tanto la cifra global en más de 3.000 "menos de día y medio de feria". Asimismo, más allá de los beneficios que obtengan los negocios participantes, destacó que numerosos profesionales del comercio y la hostelería de la villa le han asegurado haber percibido un incremento de visitas y ventas. La ACOE prevé captar hoy visitantes foráneos.

La ruleta que da acceso a premios de consolación y en metálico no para de girar. Solo en la mañana de ayer, según la gerente de la ACOE, se entregaron 675 euros en vales de compra que redundarán en beneficio del comercio asociado a la ACOE. Y según González, a media tarde de ayer ya se habían entregado centenares de premios.

También fueron muy exitosos el pasacalles y el concierto de bailables que la Banda Municipal da Estrada ofreció en los jardines (y repetirá a partir de las 11.00 horas de hoy) y el espectáculo de pompas de jabón Os Cascarolos de Barafunda o la batucada, fijada de nuevo para esta tarde.

Por su parte, el líder del PSOE, Luis López Bueno, reiteró ayer sus críticas. Se reafirma"en las quejas de comerciantes no asociados que no recibieron invitación para el Mercado de Verán. Acusa al gobierno de decidir que "hay comerciantes de primera" y "de segunda". Critica que no controlase la organización del evento y ve "ridículo" que "diera por resueltas las invitaciones" con "dos posts en Facebook y 10 segundos" en la emisora local. Se pregunta por qué los ediles de Promoción Económica y Eventos "no tomaron cartas en el asunto para defender los compromisos" adquiridos por el gobierno en la Mea de Comercio.