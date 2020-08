A malla máis silenciosa

Chegar ao recinto da Casa do Patrón de Doade nunha data coma esta significaba unha xornada de folclore e tradición, mais a actualidade impediu compartir a representación da Malla entre a veciñanza e fornáneos interesados na cita. A organización púxose mans á obra para non deixar no esquecemento esta celebración e representou, como cada ano, a cronoloxía desta labor. A música foi o acompañante para animar esta xornada tan silenciosa, en recordo dos falecidos durante a pandemia e tamén de agarimo cara á xente que podía vela retransmitida a través de diversas canles de internet.

Doade celebrou unha das citas máis emblemáticas da parroquia lalinense: A Malla Tradicional. Este encontro, que xa leva 21 anos de historia, estivo marcado pola actualidade, causando unha tristeza e un enorme silencio entre os organizadores. A cita tivo que celebrarse sen xente por causa do coronavirus, polo que a xornada foi unha mestura de festividade e tristeza, así o explica o responsable da Casa do Patrón, Manuel Blanco Villar. Esta festividade está en proceso avanzado para declararse como 'Festa de Interese Turístico de Galicia'.

O protocolo de seguridade era estrito, e para levalo a cabo contaron con efectivos de Protección Civil que controlaban o acceso das persoas. Á chegada, había que desinfectar as mans e medir a febre para poder continuar a participar do espectáculo, xa que todos os asistentes eran membros da organización.

A xornada deu comezo cunha pequena explicación do funcionamento das maquinarias que alí se expuxeron. Logo deuse paso as distintas formas de mallar por orde cronolóxica. Primeiro á pedra, golpeando os mollos contra unha pedra para que se solten os grans. Logo seguiu con males, onde participan os homes golpeando, e as mulleres colocando os mollos. Deuse paso a unha máquina de 1910, "un mallador que conseguiu unha medalla de ouro e que supuxo un avance importante naqueles tempos", explica Blanco. Para finalizar con máquinas motoras e tractor, "xa que despois xa chegaron as colleitadoras e xa non ten nada que ver con isto que recollemos nós". A música era o único que rompía ese silencio. Os Trasnos de Doade deron comezo as diversas formas de mallar co Himno de Galicia, en recordo dos falecidos nesta pandemia. Ademais, tamén amenizaron a xornada, entre cada un dos traballos, tocando diversas pezas, entre elas a composta para esta cita: A cantiga da malla.

Os asistentes podían velo a través das redes sociais e varias canles de internet, "fixémolo así, para que todo o mundo estivese aquí dalgunha forma". Ademais, contan con un libro editado, no que se recolle todo o proceso e todas as mallas celebradas. E por outra banda, tamén publicarán varios vídeos onde recollerán a xornada de onte e noutro, recopilatorio das 20 mallas anteriores. "Está claro que non é o mesmo, pero os organizadores non quixemos deixar pasar esta data tan especial para nós, ademais de que cremos que é a única que se celebrará neste ano en Galicia", explica Blanco. Acompañado de Maximino Míguez, un asiduo nesta cita que sempre ofrece novidades nas maquinarias, explica que "quixemos mostrar como sería naqueles tempos, porque houbo pandemias e a xente tiña que comer igual, entón había que mallar; nós quixemos representar isto aquí".

A malla celebrouse sen o contido lúdico e folclórico que a caracterizaba, como era o xantar de confraternidade, o serán de grupos tradicionais ou a mostra de artesanía. "Pero nós queríamos facer algo, está claro que é emotivo e triste, ver isto así vacío e sen ánimos de festa, pero tamén servirá para que futuras xeracións sepan como se viviu a Malla Tradicional en pandemia", conclúe.