Personal del Sagrado se manifiesta ante la administración concursal

Personal del colegio CPR Sagrado Corazón de Deza (Lalín), se movilizó ayer hasta delante de la sede de las oficinas de la administración concursal en Vigo. La finalidad era reclamarles que corrigiesen las "falsedades" con las que se justifican la necesidad de aplicar un ERE extintivo a 35 personas. Desde el comité denuncian que los despidos "responden a una estrategia para deshacerse de los trabajadores de más antigüedad con el objetivo de facilitar la venta de la empresa".

El colectivo había pedido una reunión con esta entidad, "pero se nos informó de que no podía ser posible por vacaciones". A su llegada a Vigo, a pesar de saber que no podrían tener el encuentro, hablaron con una de las trabajadoras que les informó de que no era posible. Por lo que decidieron meter en registro un documento consensuado sobre lo que hablarían en la reunión anulada.

Unas 60 personas asistieron al encuentro, que también pedía conocer las directrices organizativas y pedagógicas ante el inminente reinicio del curso escolar, teniendo en cuenta el contexto sociosanitario derivado de la Covid-19. Al finalizar la manifestación de apoyo al comité, Xosé Nogueira, responsable de la parte educativa de la CIG, explicó que en la mañana de ayer recibieron una notificación de la apertura de la fase de liquidación de la empresa y el inicio de la negociación del ERE. Por ello, decidieron convocar una asamblea para el la próxima semana para analizar y consensuar las directrices con las que encararán las negociaciones.

Nogueira señala que detrás del ERE que afecta a 29 trabajadores, más seis que finalizan el contrato, se esconde "una estrategia planificada con la finalidad de vender la empresa en las rebajas y recuperar así dos millones de deudas, derivados de la mala gestión de la propiedad del Sagrado Corazón". Además, explica que las unidades que se redujeron son tres, "no seis como aparece en el informe con que justifican los despidos, por lo que entendemos que la reducción de personal no puede ser la misma".

Apoyo de la PAC

La PAC muestra su apoyo con el comité del Sagrado Corazón. Señala que el problema de dicha comunidad educativa fue en aumento. Señala que José Crespo está "haciendo un buen trabajo, velando por los intereses de la patronal y por su enriquecimiento económico". Cuestiona la reubicación del alumnado y del profesorado que va a la calle.