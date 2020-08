El Mercado de Verán de A Estrada arranca con premios y rebajas de hasta el 80%

El primer Mercado de Verán de A Estrada arrancó en la tarde de ayer avalado por la asistencia de "mucha gente del pueblo", según el presidente de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), Alfredo González. Con un pequeño retraso sobre la hora prevista, arrancaba una cita ferial con veinte puestos de otros tantos comercios asociados y la ACOE que ofrece rebajas de entre el 20 y el 80% además de importantes premios.

Organizada por la ACOE con el apoyo del Concello de A Estrada y la Xunta, contó en su inauguración con la directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez, que -junto al teniente de alcalde Juan Constenla y el edil de Promoción Económica, Óscar Durán- destacó el "importante papel" que están jugando las asociaciones de comerciantes como la ACOE en la reactivación del comercio de proximidad gallego tras el frenazo en seco que supuso el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del Covid-19.

La prevención del contagio del coronavirus está marcando esta cita ferial, que transcurre en un recinto cerrado, vallado, al que solo se puede acceder con mascarilla y tras desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. Personal de seguridad se encarga de ello. Ya dentro del recinto solo se puede avanzar hacia delante para evitar cruces indeseados entre las personas y el consiguiente riesgo sanitario. Y los propios comerciantes que participan en el Mercado de Verán están siendo extremadamente cuidadosos con la prevención Covid. Tienen en sus puestos puntos de desinfección en los que higienizan los productos cuando alguien los toca, sin comprarlos después.

La tarde del estreno de la feria fue también la de la de la ruleta de premios, que empezó a repartir parte de los 80 vales de compra por valor de 5.000 euros y los 500 regalos de consolación que se sortean entre quienes gastan al menos 20 euros en el recinto.

La feria continuará hoy y mañana con música, batucada y espectáculo infantil de pompas de jabón.

La satisfacción por el buen arranque del Mercado de Verán se vio ayer empañada para González por las declaraciones del portavoz del PSOE, Luis López Bueno, lamentándose de que solo hubiese en el Mercado de Verán socios de la ACOE. "No sé de dónde saca eso", indicó González, especificando acto seguido que, de hecho, hay dos comercios no asociados que se benefician de todo lo que conlleva la feria, como el sorteo de vales de compra y regalos. "Se publicó en prensa y en redes sociales que estaba abierta a todo el comercio", sentenció. Le reprochó su desinterés por cómo le val al sector. "Hablamos en la primera quincena del confinamiento y no se acordó más", aseguró, oponiendo su actitud a la de BNG, Móvete y PP así como a la de otros miembros del PSOE que sí se preocupan por cómo le van las cosas a los comerciantes locales. "No sé si vio las banderolas: las pusimos desde la ACOE y dicen "A Estrada é moito. Vívea", englobando a hostelería, comercio, negocios y todo el concello en general. "Levamos dos años con el eslogan Merca na Estrada, no en el comercio asociado a la ACOE", remarcó, recomendándole "documentarse" antes de criticar por criticar. Y le quiso dejar muy claro que la ACOE es un colectivo que vela por los intereses de los comerciantes y que es "apolítica". Se mantiene al margen de los intereses políticos.