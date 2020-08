El BNG de Lalín denuncia la falta de médicos en el centro de salud

El BNG de Lalín denuncia que en le centro de salud hay solo cuatro médicos de los diez correspondientes, más uno que es derivado por días a Dozón. "Esto es inasumible, deberían cubrir las ausencias de los profesionales porque no cubren los ratios de pacidentes", señala el portavoz Francisco Vilariño. Cada médico asume en torno a unos 1.200 pacientes, por lo que al repartir entre los cuatro, según explica Vilariño, quedaría un ratio de más de 3.200 pacientes para cada profesional. "Esto en plena pandemia no debería suceder, ya que también se reduce el tiempo por paciente y así no pueden ofrecer una atención adecuada". Añade que actualmente las citas son telefónicas y "a nosotros nos llegaron avisos de varios vecinos que tuvieron que pedir una segunda cita porque no pudieron llamarlos en el día, pero no es culpa de los profesionales", comenta.

Vilariño preguntará por ello en el pleno, además de que será llevado al Parlamento Gallego "para exigir que pongan los mecanismos necesarios para que una sanidad pública y atención al paciente de calidad.