A Estrada luce potencial de cara al Mercado de Verán y el PSOE critica restringirlo a la ACOE

A Estrada comenzó a acicalar al mediodía de ayer las principales calles de su casco urbano para exhibir todo su potencial aprovechando el previsible tirón del Mercado de Verán organizado por la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) en colaboración con el Concello. Esta cita ferial arrancará a las 17.00 horas de esta tarde en la Praza do Concello (contando con la participación de la directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez) y continuará hasta las 22.00 horas, contando con animación de calle con batucada de 19.00 a 20.00 y de 21.00 a 22.00 horas. Quienes realicen compras por valor de 20 euros optarán a uno de los 80 vales de compra y más de 500 regalos que sorteará la ACOE. Seguirá mañana y el domingo en jornada partida, en el marco de la campaña de dinamización económica local que los colectivos empresariales y el gobierno local acordaron en plena desescalada impulsar para reactivar al tejido productivo ante el tremendo impacto que en él ha tenido la crisis sanitaria del Covid.-19

En el caso del comercio, acordaron impulsar una campaña anual con diversas acciones que el ejecutivo local decidió dotar con una aportación extraordinaria de fondos que viene a incrementar en 50.000 euros -según confirmó el presidente de la ACOE, Alfredo González- la aportación anual que ya le venía realizando la administración local al colectivo de comerciantes locales, mediante una subvención nominativa de 16.000 euros, según recordó ayer el edil de Promoción Económica, Óscar Durán.

Se trata de la misma campaña que en plena desescalada animaba a acordarse de A Estrada. Ayer, se instalaron banderolas con el lema "A Estrada é moito. Vívea" entre A Porta do Sol y A Farola así como en la calle Justo Martínez. Dichas banderola resumen con imágenes esquemáticas pero icónicas la identidad local, al aludir a la Rapa das Bestas, el salmón, El Concello y A Farola.

El presidente de los comerciantes destacó que estas banderolas que se estrenaron ayer en A Estrada se usarán en próximas campañas como coincidiendo con la vuelta al cole o el Venres Meigo.

Mientras, el grupo municipal del PSOE emitía un comunicado lamentando que "el Concello no apoye a los comerciantes no asociados a la ACOE" a pesar de que la "feria se financia con dinero del Concello" y subrayó que su propuesta "contemplaba invitación para todos los comerciantes". El portavoz socialista, Luis López Buenao destacó que esa feria fue "una propuesta que los socialistas pusimos encima de la mesa en las reuniones con los grupos políticos y con la asociaciones de comerciantes, empresarios y hosteleros hechas para proponer medidas económicas para combatir la crisis. Y subrayó que la edil socialista Amalia Lago incidió de nuevo en la Mesa do Comercio celebrada en julio en la necesidad de abrirla a todos los comerciantes: "El concjeal de Promoción Económica reafirmó que así se haría". Muy crítico con que "incumpla" los "compromisos adquiridos", señaló que "la crisis económica está siendo igual para todos. Por eso debería permitírsele la participación en la feria a todos los comerciantes", sobre todo porque el Concello "financia gastos de Organización". Ve "totalmente normal" que los socios de la ACOE se beneficien de iniciativas paralelas como "las rifas de vales de compra o el reparto de merchandising" pero no ve "lógico" que "el gobierno local excluya a una parte de los comerciantes".

"Una vez más el concello decide ponerse de perfil y no impulsar, en igualdad de condiciones para todos los comerciantes, la salida de esta situación económica tan complicada", asegura el portavoz municipal socialista. "El gobierno local desvirtúa las propuestas que buscan apoyar a todos por igual", argumenta, para añadir, acto seguido, que el ejecutivo local prefiere "descargar su responsabilidad de iniciativa y promoción económica de A Estrada en los propios comerciantes afectados".

En su opinión, "no es de recibo que el alcalde López Campos y sus ediles anuncien planes de recuperación tras la crisis del Covid-19 impulsados por el Concello y después no hagan nada, o como en este caso solo beneficien a algunos escogidos".

"¿Dónde están los famosos cuatro millones que dijo el alcalde López Campos que iba a poner a disposición para reactivar la economía de A Estrada?", se pregunta López Bueno. "¿Acaso los comerciantes no asociados no tuvieron pérdidas ¿O es que el Concello les perdona los impuestos cuando toca cobrar y por eso ahora no los tiene en cuenta?", preguntan irónicamente desde el PSOE de A Estrada.