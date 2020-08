Una decena de PCR de contactos con dos rebrotes de Lalín dan negativo

Han salido negativas al menos una decena de pruebas PCR a otras personas que han estado en contacto con la familia de Cristimil que tiene seis positivos en coronavirus. Fuentes municipales indicaban ayer por la tarde que están confirmados 11 casos activos, tras dos nuevos y ajenos a los brotes conocidos, y que podría haber uno más pero se trata de una persona que reside en Lalín y tiene su centro médico en A Estrada. Ocurrió ya en la anterior oleada, con dos madrileños que dieron positivo cuando se encontraban en la cabecera comarcal dezana. En Lalín también salieron negativos test de contactos con uno de los positivos del casco urbano.

Negativo también es el resultado de las cuatro PCR a que se sometieron el alcalde de Dozón, Adolfo Campos, su edil de Obras, José Manuel López, y dos funcionarias, tras haber coincidido en el consistorio el jueves de la semana pasada con el arquitecto municipal, contagiado de coronavirus. El arquitecto reside en A Coruña y viene a Dozón una vez por semana. Ese día no atendió a nadie en el consistorio. Desde el gobierno local se le desea una rápida recuperación, a la vez que se pide a todos los vecinos un comportamiento responsable "para seguir respetando las medidas de prevención que recomiendan las autoridades sanitarias". En lo que concierne al municipio de Dozón, el consistorio mantiene su atención al público con estrictas normas de seguridad: medidas de higiene y desinfección, uso obligatorio de mascarillas, mantenimiento de la distancia social mínima entre los puestos de empleo y, por último, mampara de protección en aquellos despachos y puntos en los que se atiende a los vecinos.

Ataques en las redes sociales

En Vila de Cruces esta semana se detectó un nuevo caso, el tercero en esta segunda oleada de rebrotes tras el de dos personas, familiares, que no son residentes en el municipio pero que ahora tienen que pasar aquí el confinamiento. Es una mujer que vive en una parroquia del rural. El centro médico de este municipio ha tramitado la solicitud de PCR para personas que también han estado en contacto con los tres positivos del municipio. De igual modo, fuentes municipales de Rodeiro indicaron que hasta ayer a media tarde no había ningún positivo en el municipio y que únicamente varios jóvenes que habían salido el fin de semana pasado por Melide se habían sometido a la prueba, dando negativo.

Por otra parte, el pánico que está causando el goteo de casos en la comarca dezana se está convirtiendo en una marea de rumores que en nada ayudan ni a las personas que están pasando la enfermedad ni a las que están pendientes de un diagnóstico, tras someterse a las pruebas Desde su perfil de Facebook el exalcalde, Rafael Cuiña, apelaba al respeto a las personas que han dado positivo, en lugar de estigmatizarlos. Y en otra red social, en este caso Instagram, una joven de Lalín decidió colgar en su perfil que había pasado ya la enfermedad y que cumplió la cuarentena de forma rigurosa, tal y como consta en el seguimiento médico. Pese a que ha cumplido con los protocolos de confinamiento ayer recibió en su vivienda la visita de la Guardia Civil porque un vecino les alertó de que se estaba saltando la cuarentena. La mujer deja claro que se está sintiendo acosada.