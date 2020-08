El BNG de Cruces recalca que el bipartito carece de un acuerdo en su gestión y que es "incompetente"

El Bloque de Vila de Cruces analiza el resultado del pleno de anteayer, en el que solo los dos ediles presentes de Xuntos polo Noso Concello votaron a favor de la adjudicación de la renovación del alumbrado. Para el BNG, la abstención de la socialista Carmen Silva evidencia que "no existe un acuerdo en la gestión entre los propios miembros del gobierno" así como "una incompetencia absoluta". El BNG, como el PP, también se abstuvo para no perder la ayuda del IDAE de más de 600.000 euros. Pero anuncia que a partir de ahora tomará una postura más contundente "y no permitiremos que Taboada y su gobierno en minoría decida a sus anchas, tarde, mal y con sospechas".