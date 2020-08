La renovación de las luminarias de Vila de Cruces sale adelante con solo dos votos

Al final, en Vila de Cruces la oposición siempre se sacrifica para que salgan adelante los proyectos de un gobierno que está en clara minoría, con 4 concejales de un total de 13. El motivo radica en que buena parte de esos proyectos fueron tramitados por el anterior gobierno del PP, y por eso no es la primera vez que el principal grupo de la oposición se abstiene para no perder ayudas de gran calado. Es la misma responsabilidad vecinal que tiene el BNG. Pero ello no impide que desde el comienzo del mandato en cada pleno le lluevan los reproches al bipartito

Ayer la situación rozó el límite. Hubo un pleno extraordinario, convocado el martes por la tarde y que varió dos veces de hora. A la sesión no acudieron la popular Beatriz Iglesias (por cuestiones laborales) y la edil de Servizos Sociais, Mireya Otero, que está de vacaciones. De los 11 ediles presentes, solo dos aprobaron la adjudicación a Formatesa de la obra que renovará las luminarias del Concello. Fueron los votos del alcalde, Luis Taboada y su concejal de Cultura, Julio López. La teniente de alcalde, la socialista María del Carmen Silva, se sumó a las abstenciones de PP y de BNG.

Las abstenciones de la oposición esta vez también venían motivadas por la premura de la convocatoria. Ya el año pasado y con el anterior gobierno de Jesús Otero, el IDAE concedió a Cruces una ayuda de más de 600.000 para esa renovación de farolas. El nuevo ejecutivo tramitó otra subvención del Plan Concellos, de la Diputación, para cubrir el resto de la cuantía hasta los 801.000 euros del total de inversión. Esta solicitud de ayuda a Pontevedra se aprobó en pleno en junio.

Como el coronavirus suspendió los plazos administrativos, hasta el 13 de septiembre no tendrá que estar presentada la obra contratada en el IDAE. Pero resulta que hasta julio la Diputación no volvió a retomar la concesión de estas ayudas. La de Cruces está comprometida, pero no quedará formalizada hasta el próximo viernes, día 28, aunque la resolución favorable llegase a Cruces este lunes por la mañana. Y aquí radica el problema: que al pleno de ayer se llevó la adjudicación de una obra para la que no había consignación de crédito hasta media hora antes de la sesión., por lo que no pudo incluirse en el orden del día.

Tanto los populares Manuel Souto como Jesús Otero y el portavoz del BNG, Álex Fiuza, insistieron una y otra vez en aplazar el pleno, para incluir esa consignación de crédito (esperando a que esté formalizada desde la Diputación) y de paso poder estudiar toda la documentación con más calma. A preguntas del PP el secretario, José Luis Veiga, dejó claro que era una cuestión de plazos: la obra tiene que estar contratada ese 13 de septiembre, como muy tarde. Y la norma marca que es necesario dejar pasar 15 días desde que se adjudica, por si alguna empresa candidata presenta recurso. Pasados esos 15 días, la firma escogida tiene otros cinco para firmar el contrato. Sería ilegal adelantar la firma del contrato y realizarse dentro de esos 15 días de espera.

La oposición también hizo notar que el informe de la Interventora contemplaba reparos por esa falta de la resolución definitiva de la ayuda provincial, como recalcaron los populares. Desde el BNG, Fiuza recordó a la teniente de alcalde que el informe apuntaba cuestiones que Silva había criticado cuando estaba en la oposición: la falta de personal o la falta de actualización del inventario de bienes, del que Silva admitió que es necesario acometerla.

Irregularidades

Al margen de estos defectos y tras votar la urgencia de la sesión, los dos partidos entraron en el proceso de licitación que finalmente ganó Formatesa. La empresa acometerá los trabajos por 117.000 euros menos del presupuesto base, pero es que la firma que quedó en segundo lugar permitía ahorrar otros 60.000 euros a mayores. Souto dejó constar que esta candidata "cometió el pecado" de presentar una memoria demasiado extensa, de más de 30 páginas. Añadió que el pliego podría haber exigido garantías más altas en lugar de los dos años. Su compañero de filas y exalcalde, Jesús Otero, dejó caer que Formatesa presentó otro proyecto modificado con el proceso ya iniciado y que se recurrió a una empresa externa, Estudio Técnico Gallego, que elaboró informes "adaptados a quien va a llevar la adjudicación".. Fiuza quiso saber en qué aspectos aplicaba la empresa esa baja de 117.000 euros: si afectaba a la calidad de los materiales o a la obra.

Ante la retahíla de preguntas y evidencias, el alcalde se limitó a decir un par de veces que la firma escogida ya había trabajado para el Concello en otras ocasiones y lo hacía bien. Fue Silva, una vez más, la que tuvo que dar explicaciones más lógicas y aclaró que los pliegos marcaban otras pautas de evaluación distintas a las que se usó en un principio.