Los títeres recalan en Deza

Lalín y Silleda presentaron dos de las actividades que forman parte de la programación cultural de este período estival y ambas tienen a los títeres como protagonistas.

Por un lado, en la capital dezana se presentó las sesiones de Titirideza que cierran el programa cultural del presente mes. Las actuaciones tendrán lugar los días 28, 29 y 30, con sesiones diurnas y de tarde. La concejala de Cultura, Begoña Blanco, destacó la importancia de este evento "que no podíamos dejar de celebrar a pesar de las circunstancias, ya que fue un éxito en otros años, y esperamos que este también lo sea". Durante la presentación, la representante de Urdime, la empresa encargada de la organización, Emi Carral explicó que se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias en estos tiempos, por eso el aforo estará limitado a unas 150 personas en la Praza da Igrexa, donde estará colocada una carpa, que en caso de buen tiempo se abrirá para más capacidad de asistentes. "Esto nos permite tener más control de la gente", puntualizó la edil.

Para las actuaciones se centraron en artistas locales y gallegos, "porque no queríamos arriesgarnos a traer alguien de fuera y además hay que apostar por las producciones de aquí". El viernes habrá una sesión a las 17:30 horas con Pablo Sánchez y O Paroleiro y a la tarde a las 20:00 horas con Fantoches Baj y Novos Lobos. El sábado, a las 12:00 horas Pérez&Fernández ofrecerán el espectáculo A tortoise, un can, two monsters e un picnic, por la tarde será el turno de Mircromina Títeres con Gyrovâgus. Por último, el domingo, la sesión diurna estará a cargo de Xarope Tulú con Estrafalaria y por la tarde, será la novedad de esta edición con la presentación del espectáculo de Paporrubio, Varietés do Animalario. Luchi Iglesias, uno de los actores de esta compañía, afirmó "que es un orgullo presentar en casa un nuevo show". Además, apunta que "esperamos a hacer disfrutar a los asistentes, puesto que se trata de un espectáculo divertido y desenfadado".

Contaron con Misha para la elaboración del cartel de esta iniciativa que forma parte del Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra y cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia. "Hablamos con él y desde un primer momento se puso manos a la obra para plasmar lo que pedíamos", comenta Blanco.

Por otro lado, en la localidad trasdezana se realizará un espectáculo enmarcado en O teu Xacobeo promovido por la Xunta de Galicia. Marionetas e Guitarras no Camiño, se celebrará los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Mosteiro de Carboeiro con dos sesiones diarias: A las 16:30 y 18:30 horas. "De esta forma damos margen a la gente para que pueda escoger y animarse a asistir", explica la edil de Cultura, Mónica González. La entrada será gratuita y contará con aforo limitado y las medidas de seguridad pertinentes.

Durante la presentación realizada ayer en el consistorio de Silleda, estuvieron acompañando a la edil, Anxo García de Viravolta y el músico Fernando Reyes. Ambos explicaron que el espectáculo que ofrecerán está basado en un libro del monje italiano Giacomo Antonio Naia entre 1717 y 1719, durante su peregrinaje por diversas localidades gallegas, entre las que se encontraba Silleda, "que aparece referenciada por O Foxo y Chapela ya que de aquellas el nombre del municipio no aparecía como en la actualidad", comenta Reyes. García mostró su satisfacción por trabajar con este músico reconocido por trabajar con instrumentos antiguos, además apuntó que "el recinto donde se hará es idílico para esta actuación".

En esta representación ponen en valor la función de la música a la que se hace referencia en este libro "como un elemento de comunicación, ya que es un idioma que sirve para comunicarse". Por otro lado, esta muestra cuenta con dos ejes fundamentales que recogieron del ejemplar, que es la forma de transmitir alegría por dónde se pasa y la música teatral. "Por lo que nosotros tenemos como objetivo hacer que la gente que venga pase un buen rato mientras conoce otra forma de vivir el Camino de Santiago", apunta Reyes.