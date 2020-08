La oposición atribuye la remodelación del gobierno de Lalín a una gestión "nefasta"

Los tres partidos de la oposición política lalinense hicieron ayer una valoración de la reestructuración del gobierno local, en la que solo dos de los once ediles del gobierno mantienen intactas las áreas que desempeñan.

Desde el principal partido de la oposición, Compromiso por Lalín, su líder no muestra sorpresa alguna por este profundo cambio y apunta que esta "pseudorevolución en un gobierno que yo califico de niños es una evidencia de que lleva a Lalín por un camino equivocado", indica Rafael Cuiña. Para el exalcalde, si la gestión fuese correcta no sería necesario este nuevo reparto de áreas. Desde el BNG, Francisco Vilariño va más allá y cree que el día a día del gobierno va a ir a peor. "Los ediles que cobran más de 3.000 euros están haciendo una gestión nefasta, y si ahora pasan a tener más competencias, no van a garantizar nada".

Uno de esos ediles con sueldo alto y varias responsabilidades es Avelino Souto, que ayer fue una de las dianas de los reproches de la oposición. Cuiña y el portavoz del PSOE, Román Santalla, se lamentan de que Crespo prometiese en campaña que el empleo iba a ser una de sus prioridades y que ahora encomiende esta área al joven edil, sin apenas experiencia en la materia. Para los socialistas, "tras un año en el que a Karen Fernández [la anterior responsable de Empleo] no se le conoció ni la primera iniciativa en esta materia, Souto pasará a gestionar un área con la que no guarda ninguna relación, pues ni su formación ni su experiencia laboral vinculada exclusivamente a cobrar como edil lo acreditan para gestionar con eficacia esta concejalía". Cuiña tira de su fina ironía para justificar este cambio y apostilla que Souto "lo mismo sabe de aluminio que de parques eólicos o de empleo".

Experiencia es lo que también echa en falta Compromiso por Lalín a Raquel Lorenzo en materia de Urbanismo y Vivienda, el área de la que se encargará ahora, a cambio de cederle Hacienda a la anterior titular de aquéllas, Paz Pérez. El exalcalde alerta de que el departamento de Urbanismo está en una situación de "cuello de botella", y opina que esta área debería colocarse bajo la tutela de una dedicación exclusiva. O incluso mejor: que tanto Urbanismo como Empleo, áreas fundamentales, pasen a ser competencias del alcalde. "No dudo de la capacidad de José Crespo, pero sí de los ediles asignados para estas cuestiones", recalca Rafael Cuiña.

PSOE y Compromiso, en su análisis sobre la reestructuración del gobierno, coinciden en una de sus hipotéticas causas: desencuentros internos entre los ediles del PP. Compromiso menciona la existencia de dos bandos enfrentados,"entre los asalariados y los menos asalariados", y el PSOE añade a esta misma reflexión que Crespo "no solo es incapaz de resolver los problemas que afectan a los lalinenses, sino que no da solucionado los líos entre sus concejales, y esto afecta gravemente a los intereses de la ciudadanía". Es más, los socialistas hablan de "un gobierno en la sombra, formado por los cuatro asesores y alguno de los políticos con más experiencia". Ambos partidos alertaron a comienzos de mandato que el ejecutivo, tal y como estaba diseñado, no iba a funcionar. "El equipo de Crespo fue pensado para arrastrar votos, y no para gobernar", sentencia Santalla.

Plaza de abastos

La reestructuración implica que a Eva Montoto se le retire Educación y a Nardo Seijas Obras en el casco y la periferia. Aquí, Compromiso ve que a Montoto se le dejan "cuestiones marginales" como Sanidad, en la que el Concello no tiene competencias, y que a Seijas se le desautoriza. "Es un edil de paseos y poco más, No se le vieron resultados y nunca intervino en pleno", como tampoco intervino otra edil, María Álvarez.

A modo de conclusión, Compromiso quiere saber si efectivamente quedó desierto el concurso para cubrir los puestos vacíos de la Plaza de Abastos. Con la marcha del cuatripartito, había cuatro ofertas para estos locales. Pide, además, conocer qué ocurrió con el Fondo de Compensación Ambiental.