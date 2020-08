La mejora del saneamiento de Rodeiro cuenta con 16 aspirantes

Por otra parte, ayer tuvo lugar en Silleda la primera sesión de la mesa para la contratación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). El proceso de licitación, que quedó aprobado el pasado mes de mayo en pleno, solo cuenta con la oferta de una empresa. Ayer tuvo lugar la apertura de los sobres de documentación administrativa y de criterios no valorables en cifras o porcentajes. Tras comprobar que toda la documentación se ajustaba a los pliegos, será ahora la trabajadora social quien emita un informa sobre criterios no valorables. Es el trámite anterior a la siguiente convocatoria de reunión de la mesa de contratación.