Iglesias internacionaliza su novela erótica

"Lo bueno se hace esperar". Así, con humor, explica la escritora estradense Chus Iglesias por qué no publicó Una proposición indecente, su nueva novela erótica el 28 de marzo -como hizo en los tres años anteriores con Fuera de juego, El imbécil de mi hermanastro y Odio al profesor de Matemáticas- coincidiendo con su cumpleaños. Saldrá a la venta el 28 de agosto, cinco meses después de lo que su público esperaba. Es la cuarta entrega de la saga "Amanecer contigo", según explica, muy demandada por sus lectoras y escrito pese al coronavirus.

"Mi tiempo no da para más", asegura. "Durante la cuarentena no me he quedado en casa ni un solo día. He tramitado ayudas a autónomos, ERTEs... Me he leído el BOE, el DOG y todas esas cosas que son necesarias para que las empresas funcionen porque ese es mi trabajo. Lo de escribir es una afición que me hace disfrutar", confiesa. A ella y a un público eminentemente femenino que la anima a seguir escribiendo literatura de evasión de una realidad cotidiana en la que abundan los "problemas". Para que los "olvide" y se "divierta" es para lo que escribe Chus Sus novelas rezuman amor y siempre tienen final feliz. "Para los tristes ya está la vida", razona.

Muy leída en España y Latinoamérica, ha internacionalizado su saga, ambientando la trama de esta cuarta novela en Galicia -como es habitual- pero también en Italia.Y es que la protagonista -la joven Eva Iglesias, en la ficción prima de la propia Chus Iglesias, que se cuela en la obra como agente de seguros- se verá obligada a desplazarse a Italia para declarar en relación con los desperfectos que le ha ocasionado al Ferrari del empresario italiano Enzo Romano, un personaje secundario en novelas anteriores que ahora será protagonista. Santiago de Compostela, Nápoles, Mallorca, Capri y Vigo son los escenarios elegidos para su romance.

En los días que faltan para que su libro esté a la venta en las librerías de A Estrada y en buena parte de las de Silleda, Bandeira, Forcarei, Cuntis, Vilagarcía, Portonovo y Santiago, Chus Iglesias presentará los personajes en Facebook. En un mes sacará también la edición digital de su libro a través de Amazon. Es una plataforma en la que sus tres primeras obras le han deparado muchas alegrías al situarse durante mucho tiempo en los 500 primeros puestos del género erótico. "En una plataforma que vende miles y miles de libros"y hay "autores consagrados" y "mucha competencia", está "bien", opina.

A Chus Iglesias sus libros le dan mucho trabajo -los escribe, los maqueta, se ocupa de la portada (junto a Alexia Jorques), le tramita registro y depósito legal además de imprimirlos y distribuirlos- pero también le dan muchas alegrías. Como la que se llevó al conocer a una lectora andaluza que, al venir a hacer el Camino de Santiago, quiso conocer a la autora cuyas obras entiende que le ayudaron a superar una enfermedad. Para Chus Iglesias es una satisfacción y un acicate para seguir escribiendo: su quinta novela ya está en el horno.