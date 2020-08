Cerdedo-Cotobade apoya mejorar seis abastecimientos

Seis comuniades de usuarios de aguas de Cerdedo-Cotobade afrontarán mejoras en sus sistemas de almacenamiento y abastecimiento gestionadas por ellas con apoyo del Concello, tras recibir ayudas de la Xunta por valor de 72.000 euros.

Las actuaciones proyectadas beneficiarán a las agrupaciones de usuarios de aguas de Rega do Foxo, Fonte do Can, Liñeiriños, Salgueiros, Igrexario y Frade, pertenecientes a las parroquias de Tenorio, Viascón y Loureiro. Cada una de ellas recibirá 12.000 euros.

El alcalde Jorge Cubela destacó la importancia de legalizar asociaciones de este tipo para optar a las ayudas que permiten mejorar los sistemas de abastecimiento de aguas.