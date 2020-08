Aunque suene a tópico la frase 'dejar todo por amor', hay en ocasiones que es una gran verdad. Es el caso de Juana Esteban, una zamorana que conoció al rodeirense, ya finado, José Calviño en una boda. Ella estaba estudiando Medicina, pero el amor pudo con la vocación y la trasladó hasta Pedroso, donde hizo de la ganadería su pasión. El gallego o pasar de un pueblo a una aldea no fueron impedimentos para que esta zamorana se enamorase de Galicia y de las vacas, "que no cambio por nada del mundo, si la vida me ofreciese otra oportunidad, lo volvería a hacer todo igual".

"Fui a una boda, vi a José, y no me hizo falta saber nada más para entender que me había enamorado y que lo dejaría todo para irme con él". Así empieza su propia historia la zamorana Juana Esteban que actualmente reside en Pedroso (Rodeiro).

Juana empezaba sus estudios de Medicina y ya colaboraba con un médico de familia de su pueblo a los 18 años, pero el amor pudo más que todo eso. Por eso, pasó dos años a cartas con José Calviño, el vecino rodeirense ya finado, mientras éste hacía la mili. "No hace falta verse para saber que hay amor". A su llegada a Pedroso, "siempre recordaré que entré por la aldea con falda y esto estaba lleno de silvas y me quedaron las piernas llenas de sangre". Lo primero que hizo fue plantarse delante del antiguo alcalde, Manuel Lamazares, para pedirle que acondicionase la zona donde se encuentra la vivienda. "De tantas cosas que pedí ya sabían que o lo hacían o me tendrían encima, pero con los alcaldes siempre tuve muy buena relación".

Al asentarse en Pedroso, empezó su nueva vida como ganadera. Cuando llegó, esta familia tenía cinco vacas rubias en una cuadra situada debajo de la habitación. "El calor de estos animales era nuestra calefacción por entonces". Empezaron los primeros contactos con los residentes del pequeño núcleo rural que forman esta aldea, que supusieron numerosas aventuras que guarda con mucho humor y cariño. "Yo no hablaba nada de gallego y para entenderme con José a veces me costaba, pero al amor no le hace falta palabras", explica. Añade que siempre le pidió aprender este idioma, pero que él le decía "con el tiempo lo aprenderás" y así fue, que ahora ama hablarlo, aunque cometa algunos fallos.

Juana Esteban con las vacas de la explotación que tiene su hijo en Rodeiro. // Bernabé/Javier Lalín

Su vida de ganadera empezó por aprender los labores de ordeño a mano, siega del centeno, maíz, limpieza de las cuadras y otras muchas tareas que completan este trabajo. "A mí no me importaba nada porque aquí era muy feliz". Los paisajes, la unión de los vecinos y los trabajos en común fueron robándole el corazón a esta zamorana que contagiaba su amor por el campo a sus nueve hermanos. "Siempre vinieron, todos los años, y desde el primer día les encantaba pasear por estos lugares llenos de encanto, ayudarme con las tareas de las vacas y hacer lo que fuese necesario", afirma. Su ambición por ser médica no ha desaparecido, de hecho, ha seguido leyendo libros por su cuenta, "pero a mis 64 años no me voy a poner a estudiar la carrera". Aunque señala que todo lo aprendido le ha servido para poder colaborar con los veterinarios que van hasta su establo a atender a sus preciadas vacas. "A mí no me da ningún apuro ponerme a hacer una cesárea a las vacas", apunta.

Actualmente, tras el fallecimiento de su marido, el establo está regentado por su hijo José Calviño, de 44 años. "Decidió dejar la electricidad y fontanería para ponerse con las vacas, porque era algo de su padre que quería conservar", explica y añade que "yo le dije que era muy esclavo, porque no podría salir tanto y tendría otra vida, pero él es feliz con todo esto". Ella ya está jubilada por problemas de salud, pero su amor por estos animales no impide que vaya todos los días a verlas. "Tengo claro que mejor calidad de vida que esta no hay, tengo comida, puedo estar tranquila y tengo el amor incondicional de mis niñas, las vacas". Su pasión por estos animales fue creciendo hasta el punto de que las considera sus hijas, porque "ellas sé que nunca me van a fallar y me aportan mucha paz". Explica que siempre que puede se prepara un buen trozo de tortilla, coge un periódico o un libro y se va con ellas junto el río para disfrutar del silencio de Pedroso.

En su tierra natal no dejó la que podía ser la profesión de su vida sino también su pasión por los caballos. "Me encantaban, pero José siempre tuvo miedo de que me pasase algo así que no tuve ninguno, pero cuando pasan peregrinos por aquí a caballo, siempre salgo a verlos y todos me dicen que tengo mucha conexión con estos animales". La afición que sí conserva es la de coleccionar sombreros de todo tipo que le regalan sus hermanos y sobrinos cada vez que vienen a visitarla.