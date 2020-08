Luis Martínez Gavilán: "El yihadismo considera el coronavirus un soldado de Alá enviado contra los infieles "

Nacido en Barcelona hace 50 años, Luis Martínez trasladó su residencia a Galicia, donde reside desde hace años con su familia.

-¿Cómo y cuando comenzó su carrera en el ejército?

-Mi carrera militar comenzó en el año 1987, después de un hecho que me marcó en mi juventud, y que fue el detonante para decidir dedicarme al mundo de la Seguridad. Después de ser testigo del atentado de Hipercor en Barcelona, que me tocó estando a unos 300 metros, por la banda terrorista ETA, con 17 años, decidí alistarme en Ejército, donde ingresé al año siguiente en la Escuela de Suboficiales. Me especialicé en Seguridad y Defensa y desarrollé mi carrera en esa especialidad hasta cesar como militar en el año 2002.

-¿Qué trabajos desempeñó y en dónde?

-Por aquel entonces se crearon la Unidades de Intervención Inmediata dentro de las Fuerzas de Reacción Rápida de la OTAN, en las cuales pasé a formar parte. Realizaba misiones y tareas dedicadas a misiones de escolta y protección de autoridades, evacuaciones de residentes y personal en zonas de alto riesgo, protección en áreas de riesgo, reconocimientos y tareas de recopilación de información. Parte de los cometidos fueron dentro del territorio nacional, si bien ya en el año 1989 España desplegaba efectivos a través de mandatos de ONU y OTAN y realicé misiones y tareas conjuntamente con otros países en África, Centro América y al final de mi carrera en Kosovo.

-Destaca su conocimiento y su pasión sobre el mundo árabe. ¿A qué se debe?

-Finalizada mi trayectoria en el Ejército, seguí dedicándome a la Seguridad y Defensa en el ámbito privado y a raíz de los atentados de 2001, las empresas con intereses en Asia y Oriente Medio buscaban profesionales en Seguridad y de procedencia militar, especialmente de aquellos que habíamos servido en unidades de Operaciones Especiales. Los desplazamientos y la convivencia en esos países, así como el enfrentarte diariamente a una amenaza de carácter yihadista, me facilitaron alcanzar conocimientos y experiencias sobre el mundo islámico. Lo que al principio fue necesidad profesional de información, se convirtió en pasión por el Movimiento Yihadista Global.Peregrinar por zonas como Oriente Medio, Asia y Magreb, me han servido para ser espectador de primera fila en los convulsos acontecimientos que han acontecido en países como Turquía, Irak, Indonesia o Libia. Posteriormente y después de realizar un Máster en Dirección de Seguridad por la Universidad de Barcelona, colaboré con diferentes proyectos entre ellos, en la Undoc (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) en el Departamento de lucha contra el terrorismo. Poseo acreditaciones para docencia en Seguridad Privada por el Ministerio de Interior, con la cual imparto clases y realizo conferencias sobre Seguridad y Defensa. Actualmente, dedico parte de mi vida a estudiar, analizar y difundir este movimiento Yihadista global, colaborando con empresas y profesionales en el ámbito de la Seguridad y Defensa.

-Hablamos de una zona en conflicto constante y con cambios complicados de seguir para alguien que no sea un experto en la materia. ¿Cuál considera que es la raíz de esa incesante tensión?

-Tendemos a fijar la raíz del problema únicamente en el Islam y su uso radical por los grupos terroristas, pero hay unos momentos clave que han propiciado que la semilla crezca. En las primaveras árabes, se generó enormes expectativas de democracia en países como Siria, Irak o Libia y en cambio éstos se precipitaron a guerras civiles ante la incapacidad de la comunidad internacional de gestionar los conflictos. Estas situaciones crearon descontento social y enfrentamientos políticos-religiosos con musulmanes chiís y sunitas enfrentados y propiciaron el nacimiento del Estado Islámico. A diferencia de Al Qaeda, que fijaba su enemigo en Occidente, el Estado Islámico fija su lucha contra estados musulmanes moderados o que no fluyen por el estricto cumplimiento de la Ley Islámica y culpan a estos estados de ser impíos, apóstatas e infieles. Obviamente, en sus objetivos está la creación de un califato islámico, donde garantizar que su población estará sometida al Islam.

-Desde su época en la zona hasta ahora cambiarían muchas cosas.

-Muchas, y a peor. La visión que se tiene de Occidente difiere mucho de la de hace una década, incluso dos años atrás, con la respuestas que hemos dado a los casos de Siria o Libia. Las políticas basadas en el uso de la fuerza militar pueden ser efectivas en un corto plazo de tiempo, pasando después a desplegar una diplomacia que asienten y refuercen políticas sociales y económicas, pero por ejemplo en Irak o Afganistán, las tierras han estado regidas por armas y uniformes externos ésta última década y ya mucho antes y aún está lejos de tener un bienestar social con garantías. Ahora en Irak por ejemplo no se garantizan más de ocho horas de electricidad y grandes cantidades de recursos naturales como el gas se queman o se desechan en lugar de potenciar económicamente al país.

-¿Cuál considera que es en estos momentos lo más preocupantes y el principal punto de atención en cuanto al Yihadismo?

-Su expansión global usando países débiles política y socialmente hablando y que conlleva a radicalización de sus ciudadanos. Tuve la ocasión de presenciar una entrevista realizada a un joven detenido que realizó un atentado. Dijo que se unió al grupo terrorista por que le prometieron regalarle una motocicleta y con ella podría desplazarse para hacer comercio con las ovejas de su familia. Obviamente, la motocicleta nunca existió. Aquí la religión nada tenía que ver.