La pandemia frena la devoción por la Virxe do Faro

Rodeiro celebró ayer la cita del 15 con una devoción limitada. La tristeza por la ausencia de gente era lo que predominaba entre los asistentes. Aunque la devoción traspasa fronteras, en esta ocasión puso límites que ni se llegaron a cubrir en este recinto por el medio ante la situación de rebrotes.

La devoción no siempre llega hasta donde le gustaría a muchos. Así es que Rodeiro celebró ayer su F aro Pequeno con limitaciones y una tristeza entre los presentes por no ver la celebración con la normalidad de otros años. Las citas religiosas se celebraron con una limitación de 300 personas que estaban en sillas separadas. Sin embargo, el miedo por la situación de los rebrotes no llegó a cubrir el aforo al completo.

Desde la organización prepararon todo el recinto para que las medidas de seguridad fueran lo más asequibles para los devotos que se acercaron. En la capilla la entrada y salidaserealizaban por puertas separadas, y las personas que querían dejar su regalo tenían que hacerlo de manera rápida para que no se congregase la gente dentro. Por otro lado, los vendedores de velas, exvotos y otros objetos de la capilla también tenían la entrada y salida separadas.

En cuanto a los actos religiosos, el palco habilitado fuera para la celebración de la misa estaba vallado de forma que los devotos entraban por uno de los laterales y salían por el otro. A la hora de la comunión, fueron los sacerdotes los que se acercaron a la gente para que no transitasen por el espacio. Por otro lado, habilitaron dos carpas para los confesionarios. Una medida estipulada para evitar que la gente entrase en el recinto religioso y así dejar ese espacio libre para los que iban a depositar sus regalos.

Desde la organización afirman que prefirieron organizar algo antes que dejar la cita sin ningún tipo de celebración. "Da pena ver esto así, porque falta mucha gente, este año ni llegamos a cubrir un tercio del aforo que tuvimos en años anteriores", explican. Puntualizan que a pesar de que estipularon una limitación de gente, durante los actos no se llenaron las sillas, "se ve que hay miedo y la gente no se animó a subir hasta aquí".

Esta cita solía ser un encuentro para las familias del entorno que residen fuera y pasan los veranos en los concellos limítrofes, "sin embargo este año no vimos a tanta gente de fuera". También es tradicional ver a la gente comer pulpo en este espacio, pero este año la tradición no se cumplió como se esperaba. Muchos de los asistentes coincidían en que se percibe miedo y que la gente no se animó "porque no sabes si estás haciendo las cosas bien o no". La sensación de tristeza también se percibía entre los religiosos que asistieron "al ver esto tan ausente de gente, y sobre todo de los mayores devotos que venían todos los años"-.