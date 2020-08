Dos estradenses que estuvieron trabajando en Madrid dan positivo por coronavirus

A Estrada registró ayer dos positivos por coronavirus que ponen fin a una racha que se inició el 4 de junio, fecha en la que el Concello se convirtió en zona libre del Covid-19. Se trata de dos trabajadores de una empresa de aire acondicionado de Pontevea que estuvieron trabajando durante varios días en una obra en Madrid. Tras acabar su trabajo en la capital, regresaron a Galicia en coche junto a un compañero de Lugo. Cuando llegaban recibieron sin embargo una llamada informándoles de que algunas de las personas con las que habían compartido trabajo en la obra habían dado positivo.

En ese momento se pusieron en contacto con la central de llamadas habilitada para posibles contagios del coronavirus. "Les expliqué el caso pero me dijeron que al no tener síntomas siguiese haciendo vida normal. Incluso les pedimos hacer unas pruebas pero nos dijeron que no hacía falta", relata uno de estradenses. En ese momento decidieron aislarle por su propia cuenta. "Pensamos incluso en ir a un privado a hacernos las pruebas. Al final esperamos al día siguiente y llamamos al ambulatorio, donde nos dijeron que nada de vida normal y nos pidieron una prueba. Al final dimos positivo", relata. Ambos guardan ahora cuarentena, uno de ellos solo y el otro con su madre.

"Es un fallo del centro de llamadas", reconoció el director del Centro de Salud de A Estrada, Juan Sánchez, quien destacó en este caso la impecable forma de actuar de los dos trabajadores. "Lo hicieron perfecto. Se aislaron cada uno en un piso y nos llamaron por teléfono. No estuvieron ni con la familia ni vinieron al ambulatorio".

Por otra parte, un camionero que vive en el casco urbano de Agolada también dio positivo, según confirmó ayer el alcalde, Luis Calvo. Su familia se someterá a las pruebas pertinentes y desde la Alcaldía, Calvo avanzó que la familia quedará aislada en la vivienda, de modo que los operarios municipales les harán la compra, la recogida d e basura y cualquier recado.