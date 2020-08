"España carece de cultura de defensa a pesar del terrorismo"

-¿Considera que la crisis del coronavirus ha ayudado a la extensión del Yihadismo?

-Si algo tengo muy claro es que el Yihadismo me ha demostrado una enorme capacidad de transformarse, mutar y adaptarse a los nuevos contextos. Al igual que ha crecido la ciberdelicuencia en los meses de confinamiento, el uso de Internet y las redes sociales, han sido utilizadas para proclamas Yihadistas y un aumento de reclutamientos "on line" por parte del MYG (Movimiento Yihadista Global). El MYG considera el coronavirus un soldado de Alá, enviado por éste contra los estados infieles y por el contrario, para ellos sufrirlo, es parte del martirio de todo buen musulmán. Y este mensaje cala. Por ejemplo se ha podido observar cierto entusiasmo en la comunidad reclusa yihadista ante los acontecimientos o proclamas de Ulemas (Autoridades religiosas) radicales, que indican que el virus es una señal de castigo de Alá hacia la humanidad por sus pecados.

-Sus análisis destacan por querer ir un poco más allá de lo que se ve o lo que nos cuentan. ¿Han tenido repercusión sus teorías?

-No, a diferencia de aquellos que han decidido marchar a combatir contra el Estado Islámico por su cuenta y riesgo y no voy a negar que estuviera tentado a ello, mi experiencia se ha basado en trabajos y cometidos bajo el marco legal. Si bien siempre he sido reservado con detalles personales, fechas o lugares concretos a la hora de dar detalles. Mantengo contactos y amistades con ex compañeros militares y policiales que actualmente operan o han estado en zonas conflictivas o de riesgo. Mantenemos sinergias hasta donde pueden o les permiten. Ellos me ayudan a tener una perspectiva en tiempo real sin desplazarme y yo les ayudo con mis análisis y opiniones.

-¿Qué medidas futuras cree que debería tomar occidente?

-Es difícil pronunciar o proclamar guerra contra el terrorismo, el yihadismo y el islamismo radical y separar las palabras religión, musulmán o Islam. Es muy difícil crear medidas contra el terrorismo sin pisotear los principios del derecho y de los valores. Pero hay asignaturas que se pueden potenciar como la creación de programas que combatan y minimicen la radicalización violenta. Siempre digo que Europa es rápida en pensamientos pero lenta en acciones y aquí en España carecemos de Cultura de Defensa,a pesar de haber sufrido con especial virulencia la lacra del terrorismo durante décadas.