Buen comportamiento de los usuarios

Los dueños de los locales de ocio nocturno coinciden en que el comportamiento de la gente en la localidad era ejemplar, aunque siempre hay alguna excepción, pero controlada. Hay que tener en cuenta que a estos locales ya llegan tarde y de otros sitios, "por lo que a veces vigilar todos los puntos se hace difícil", afirma Fernández. Todos coinciden en que el control de las autoridades por la noche es intensivo, por lo que la gente está más nerviosa y no disfrutan igual que antes. "Además, en ocasiones tienes la sensación de estar haciendo algo ilegal cuando yo no tengo la culpa de que uno esté con un vaso en la mano sin la mascarilla, porque a lo mejor estoy controlando que se cumpla el aforo o sirviendo una copa, no doy a todo", puntualiza Fernández.