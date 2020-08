Música, xogos e diversión para o Día da Xuventude

O Día da Xuventude non podía pasar por alto na capital dezá. Música, videoxogos, grafitis, cócteles ou xogos de mesa, eran algunhas das actividades que se podían disfrutar durante a xornada de onte na Praza da Igrexa. A mocidade animouse a achegarse para deixar as pegadas no mural ou disfrutar co seu skate neste entorno tan xuvenil. Ademais, fíxose entrega dos premios de curtas vinculadas ao turismo que promoveron desde a concellería de Xuventude. Os vídeos, de variadas temáticas, recollían imaxes por diversos puntos tanto do núcleo urbano como do rural.

Din que a xuventude é a alma de cada festa, e como non podía ser doutra forma, tamén conta coa súa propia data de conmemoración. Por elo, o Concello de Lalín celebrou onte o Día da Xuventude, que estaba previsto para a data oficial, o 12 do presente mes, pero que foi movido por mor do mal tempo. A cita abriuse cun espazo dispoñible para facer grafitis, ademais de mesas con diversos xogos pola Praza da Igrexa, donde a mocidade, e non tan mozos, se animaron a sentarse para disfrutar dunha tarde entre amigos e con diversión.

Para celebrar esta cita, fai unha semana, desde a concellería de Xuventude, encabezada por Avelino Souto, propúxose facer curtas ao estilo da aplicación tiktok, promovendo así o turismo da zona. Foron un total de trece traballos os que se presentaron ata o luns, data límite para poder entrar a participar. Os arquivos presentados eran de distinta índole: vídeos facendo parkour por varios puntos do municipio, paseos polas paisaxes naturais ou incluso vídeos aéreos e practicando deporte no recinto do Lalín Arena. Os puntos turísticos locais que recorreron tamén son diversos, pasando polos do núcleo urbán como O Porco, Estatua de Loriga ou Castro Tecnolóxico, a outros situados máis no rural como o Pazo de Liñares. As paisaxes que se podían visualizar foron tamén variadas transitando por Zobra, Pozo do Boi ou Mouriscade.

Os vídeos foron valorados por un xurado composto por cinco membros da administración local, entre os que se encontraba o edil de Xuventude. Na xornada de onte fíxose entrega dos premiados. No primeiro posto quedou Melvin Antonio Ibarra, que levou 300 euros en metálico. No segundo posto, Julia Cacheda que obtivo un estabilizador de imaxes para o móbil. E no terceiro posto Iria Donsión, cunha cámara Go Pro. Os dous seguintes premiados xogábanse entre o arquivo de Zaira Fernández e María Iglesias, que quedaron sin estipular o posto ao quedar igualados.

Durante a xornada de onte, tamén se puido disfrutar dunha sesión de música e karaoke que animaba a cita na Praza da Igrexa, así como de variados videoxogos e realizar o mural de grafiti, donde cativada de diferentes idades se animaba a deixar as súas pegadas, cun estilo moi personal. Tamén había unha sesión de coctelería gratuita e sen alcol para disfrutar mentres se practicaba algunha das actividades propostas. Integrantes de Eduvía colaboraron para organizar a xornada.