Arte da rúa para darlle cor aos sumidoiros de Agolada

| Agolada amenceu onte cunhas curiosas imaxes polas rúas para facelas máis divertidas. En Deza os artistas urbáns e non tanto resaltan en numerosos puntos da vila agoladesa. A Feira da Artesanía xa destapara algúns artistas en ocasións anteriores, deixando ver a imaxinación que teñen moitos veciños, agora tamén se poden ver por variados puntos das rúas da vila. As alcantarillas presentaron diveras imaxes creativas: Desde cariñas habituais nas mensaxes telefónicas, pasando por mandalas, ou paisaxes particulares, así como a recreación dunha diana. Unhas imaxes que foron alagadas polos residentes, xa que dan cor as rúas e animan as camiñatas polas mesmas. Algúns deles, incluso, animan a que estes artistas, polo momento descoñecidos, sigan a facer estas pintadas tan orixinais para poñer moito colorido a unha tempada que semella gris para moitas familias.