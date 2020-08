El PP pide conocer la situación de las ayudas nominativas

El Partido Popular de Vila de Cruces alude a un retraso en las ayudas nominativas a entidades. Este partido ha entregado un escrito para poder conocer el estado en el que se encuentran dichas subvenciones que "en anteriores años se otorgaban tanto a clubs deportivos, asociaciones culturales como a entidades de comerciantes. "Estos trámites empezaban con la aprobación de los presupuestos anuales donde se dotaba de crédito las partidas necesarias con las correspondientes cantidades".

El anterior gobierno destinó un total de 28.600 euros, repartidas entre las diferentes entidades que la solicitaron, tanto deportivas como culturales y de comerciantes. Entre ellas se beneficiaron entidades como S.D. Piloño o la Asociación Ballet e Danta, así como la de pequeños comerciantes.

Apunta a que han pasado más de ocho meses y "no sabemos nada al respecto, ni el motivo del retraso por el cual después de todo este tiempo no se sabe ni si se va o no a ampliar el crédito para aumentar las subvenciones que reciben las entidades, cosa que tiene sucedido en anteriores años cuando se aumentaron o crearon diferentes subvenciones deportivas y culturales".

Añaden que lo más importante es que las entidades sepan cuándo van a poder solicitar estas ayudas del concello, ya que varias de ellas ya tienen realizado algunos eventos, finalizadas sus temporadas o necesitan de dicho dinero para continuar con su funcionamiento habitual.

Por otro lado, el PP ha solicitado al actual gobierno cruceño que les comunique el estado en que se encuentran estas ayudas nominativas y el motivo para que se retrasen.