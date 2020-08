Gil retiró ayer la propuesta de compra del Sagrado Corazón

El antiguo director y administrador del Sagrado Corazón, Manuel Gil, que había presentado una propuesta para la compra del colegio, decidió retirarla. Gil informa de que no dispone de tiempo "ni forma para crear un proyecto para el inicio escolar, por eso he tomado esta decisión", explica. Apunta que fue retirada ayer a las 23.59 horas puesto que no considera viable seguir con ella encima de la mesa al no conocer cómo podría dar inicio al curso escolar y cuándo.

En esta semana había abierto su propuesta a indefinida, pero con la posibilidad de retirarla cuando lo considerase preciso. Tras conocer que hasta septiembre no se conocerá la propuesta de la administración concursal al juez y teniendo en cuenta que en ese mes se efectúa el inicio escolar, decidió retirarla. En esta semana, los trabajadores mantuvieron la última asamblea para abordar los temas jurídicos y cómo está la situación en el centro. Además, también se reunieron con el gobierno para exponerle sus peticiones y escuchar las gestiones que realizaron desde la administración municipal.