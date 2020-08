Sabucedo lleva al monte los cuidados que realiza cada año en el curro por la Rapa

La Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo abrió ayer con una sesión maratoniana de trabajo su ciclo de jornadas de cuidado de la yeguada de O Santo a pie de monte. Un centenar de vecinos de esta parroquia estradense y de estrechos colaboradores de la asociación se dieron cita desde las 7.30 horas en una jornada convocada para llevar a cabo las tareas que cada año se realizan a pie de curro. Los participantes recorrieron las zonas de monte de Insuela, Corvos, Fontefría y Chao das Queimas hasta lograr reunir ochenta yeguas de las manadas que habitan en esos espacios.

Su trabajo hizo posible que se capturasen garañones como Ciclón y Borrallas y que la yeguada fuese conducida hasta el cierre de O Peón, donde personal veterinario procedió a efectuar el marcaje con microchip de una docena de potras de este año. Asimismo, se realizó la desparasitación interna de toda la yeguada y se raparon las crines de las reses que más lo precisaban. Igualmente, se efectuaron tareas de control y cambio de caballos para favorecer un mejor desarrollo de las manadas.

Esta jornada de trabajo fue larga y dura por el intenso calor. Incluyó también una comida campestre que escrupulosamente con los protocolos sanitarios anticoronavirus en materia de utilización de mascarillas, distancia interpersonal, higiene de manos y raciones individualizadas.

Aunque esta fue la primera jornada de cuidado de las reses en el monte convocada tras la decisión vecinal de suspender los curros que se barajó fijar para el próximo fin de semana tras haber suspendido los de la Fiesta de Interés Turístico Internacional que se celebra en Sabucedo cada primer fin de semana de julio, no será la única. Por el contrario, fuentes de Rapa das Bestas indicaron que la asociación y los vecinos de Sabucedo tienen la intención de continuar con las tareas iniciadas ayer a lo largo de las próximas semanas, en base a la disponibilidad de los participantes, bajo la pretensión de extender las medidas de bienestar y cuidado de las reses a las manadas que campan por los montes de A Conla, As Lamas y O Cávado, entre otros.

Por su parte, el presidente de Rapa das Bestas, Paulo Vicente, quiso agradecer la amplia participación de los vecinos. A su juicio, "demuestra su responsabilidad e implicación con el cuidado de nuestra yeguada". Admitió que efectuar este tipo de trabajos por jornadas "es mucho más latoso y lento que si lo hiciésemos de modo unificado en la Rapa, pero decidimos no celebrarla por responsabilidad y ahora tenemos que sacrificarnos bastante, muchas veces incluso a nivel personal o laboral". No obstante, afirmó, "lo hacemos con gusto para darle el mayor cuidado y bienestar a nuestras bestas, sabiendo que hay una circunstancia sanitaria grave y esperando que pase cuanto antes".