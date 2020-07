Una carrera en la que todos ganaron

El Trail do Románico Experience 2020 cumplió con todas las expectativas que se habían propuesto sus organizadores e impulsores para una edición marcada por las exigentes condiciones sanitarias. Los más de doscientos participantes pudieron completar todo el recorrido, tanto en la modalidad de bicicleta como en la de atletismo, y disfrutar de un entorno cargado de simbolismo. La promoción del rural de Silleda jugó un papel determinante. Fueron también muchos vecinos los que colaboraron y ejercieron de anfitriones. No hubo ganadores, tal como se especificaba en el nuevo reglamento de la organización, aunque puede decirse que, de algún modo, todos los fueron, pues "se llevaron una experiencia única". Al éxito del evento también contribuyó la gran aceptación de la ruta de senderismo.

Como viene siendo habitual, junto con la salida a los pies de la iglesia de Breixa, el monasterio de Carboeiro, emblemático por muchos motivos, fue el lugar donde se centralizaron todas las actividades del Trail do Románico Experiencie. Tanto el sábado por la tarde como el domingo por la mañana, los inscritos tomaron parte en una prueba no competitiva diseñada con gran cuidado por los organizadores. "El evento se celebró este año para no perder la continuidad, y los resultados fueron brillantes", tal como expone su director deportivo, Serafín Martínez. "Siempre es gratificante comprobar que hay muchas personas que confían en tu trabajo. Pero que lo hacen de manera fiel. Y este es el caso. Es para sentir un gran orgullo por todos los que se acercaron", resume.

La prueba turístico-deportiva ya tiene un nombre emblemático, pero a ella se une también la promoción del rural. En eso están comprometidos el Concello de Silleda y la Fundación Baiuca Verdescente, que desde hace varios años no dudan en ofrecer su apoyo a esta competición. Junto a la Diputación de Pontevedra, las entidades públicas y privadas se comprometen a continuar con esta línea de esfuerzo y apoyo en el futuro.