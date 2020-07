Un estradense de Óscar

El joven director estradense Abel Carbajal tiene ya un pie en la alfombra roja más codiciada del mundo del cine. Al menos en su versión estudiantil. Su obra El gran Corelli, realizada con la técnica de stop-motion, es ya semifinalista de los Student Academy Awards, premios convocados por la Academia de Cine de Hollywood.

El estradense Abel Carbajal acaba de regresar de Estados Unidos. Lo hace con buenísimas noticias en la maleta, tanto que su nombre podría acompañar a la conocida cantinela de la Meca del cine "and the Oscar goes to...". Al menos en la versión estudiantil de estas codiciadas estatuillas. Su obra El gran Corelli está en la semifinal de los Student Academy Awards, de la Academia de Cine de Hollywood, en la categoría de animación.

La pieza está realizada con la técnica stop-motion. Carbajal la concibió para su trabajo de Fin de Grado, con dos años de preparación y un rodaje que se prolongó durante nueve meses. El resultado le sirvió a este estradense como carta de presentación para comenzar a trabajar en el prestigioso estudio de animación Laika, firma responsable de títulos tan conocidos por el gran público como Los mundos de Coralaine o Kubo.

Graduado en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Barcelona (Escac) en 2018, Abel Carbajal realizó y dirigió este proyecto tras cursar la especialidad de Efectos Visuales y Animación. El director y animador asumió el montaje y elaboró el guion junto a David Gascón, encargándose de la fotografía Álvar Riu y de la música, Fernando Furones. Con siete minutos de duración, el cortometraje se distribuyó de la mano de Escac Films.

El gran Corelli fue presentado en Sitges y en Fantasporto. Logró el premio a la Mejor Banda Sonora en los Premios Fugaz y fue seleccionado para la sección oficial Animazine del prestigioso Festival de Cine de Málaga, que en marzo tuvo que ser suspendido por la crisis sanitaria del coronavirus.

En cuanto a la sinopsis, El gran Corelli muestra la historia de un joven y exitoso mago en el cenit de su carrera como ilusionista. En la actuación más importante de vida, el mago defrauda a su público al fallar el efecto de su silla flotante, un inesperado fracaso que lo hundirá en una monotonía absoluta, en la que el alcohol es lo único que le ayuda a salir a escena.

Abel Carbajal ideó su primera película con solo 14 años, el cortometraje Te pillé, que estrenó con solo 16 años. La matrícula de honor que obtuvo en segundo de Bachillerato le abrió las puertas de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Barcelona, donde estudió Dirección de Cine, especializándose en Efectos Visuales y Animaciones. El pasado verano consiguió recalar en el prestigioso estudio Laika, cuyas instalaciones están en Portland, en el estadounidense estado de Oregón. Allí continúa con ilusión trabajando duro y aprendiendo para continuar cumpliendo con el sueño que tuvo desde que era solo un niño.

Su esfuerzo le permite hacerlo de la mano de uno de los estudios más reputados en el ámbito del stop motion para crear la ilusión de movimiento. Este estradense obtuvo un contrato en prácticas solo con mostrar minuto y medio de un trabajo que pisa la alfombra roja de los premios de la Academia para estudiantes del mundo del cine.