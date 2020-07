El Cocido más popular de su historia

La Feira do Cocido de Lalín, que este año celebró su 52ª edición, generó una valoración económica medida en términos publicitarios de 4,48 millones de euros, el mayor resultado cosechado en toda su historia duplicando el anterior record de 2015 con poco más de 2 millones de euros, según se desprende del informe de difusión de medios realizado por la empresa líder en medición de audiencias Kantar Media. Una edición en la que se consiguió el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional (11 de febrero). El gobierno destaca que tal distinción fue precisa acometer casi desde cero, con un expediente iniciado en agosto de 2019 "y que culminó con este máximo reconocimiento que sitúa a Lalín como la primera localidad española en tener una feria gastronómica reconocida cómo internacional que sin duda impulsó la difusión en medios".

El informe de audiencias fue realizado entre el 9 de enero y el 12 de marzo. Dos meses que abarcan el período en el que se desarrollaron la mayor parte de los eventos de promoción y difusión (si bien esta labor ya se inició en noviembre con reuniones con los hosteleros y la elección de cartelista, entre otras actuaciones) como las presentaciones de la feria en las cuatro provincias gallegas, Madrid y en Benavente; los Premios Álvaro Cunqueiro y los de Gastronomía de Galicia; el Cocido Miúdo; la gala; la exposición de Maruja Mallo y Luis Seoane; el Cocido das Artes; el Mes del Cocido; el Concerto del Cocido; la Carreria del Cocido o el propio día grande de la fiesta, en un desfile que incorporó como novedad una representación de los carnavales más significativos de Galicia.

Un período que finaliza el 12 de marzo, en la semana siguiente a la celebración del Motococido, que fue la última de las celebraciones parejas a la feria, debido a la irrupción de la pandemia sanitaria, que llevó a la suspensión o al aplazamiento de eventos, entre otros, de Os 100 do Camiño, la Impalada, el Lalín Sabe o el rally, citas que aún incrementarían más la difusión autónomica y nacional del evento.

Estos casi 4,5 millones de euros de valoración (SUMA AVE) equivalente a publicidad de la feria llevan asociados un total de 341 Millones de impactos ( OTS - opportunity to see-), que se traducen en una cobertura mediática total de 1.163 artículos/trabajos generados en este período que citaron en el artículo al Cocido y la Lalín, de los que 615 son aparecidos en medios tradicionales (577 en prensa; 6 en radio y 32 en televisión) y 548 trabajos en medios digitales. El 95% difundidos en los medios crearon un sentimiento positivo y tan sólo una mínima parte neutro. La mayor cobertura mediática se corresponde con el propio día grande, con un total de 103 información generadas, teniendo también como picos más altos los días previos en los que se alcanzó la internacionalización. El segundo día con más impactos fue el 20 de enero, coincidiendo con la noticia del reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Todos los canales de televisión nacionales gemeralistas, excepto La 2, emitieron en sus circuitos nacionales reportajes realizados en Lalín sobre la feria, y que los cuatro periódicos de ámbito nacional con más tirada, El País, ABC, La Razón y El Mundo recogieron reportajes de la celebración en alguno formato, llegando a publicaciones como Semana o Marca a hacerse eco del evento lalinense. En el que se refiere a la televisión, el grupo A3 Promedia emitió en sus canales seis reportajes a nivel nacional en distintos días y los de Mediapro emitieron otras cinco piezas. Emitiendo 2 TVE, 1 el canal #0 de Movistar y 18 piezas únicas en la Televisión de Galicia. En términos de OTS tres fueron las ediciones digitales de periódicos que sumaron mayor número por te eres orden: de La Voz de Galicia, FARO DE VIGO y ABC.

En estos datos, advierte el informe, no se recogen ni impactos, ni audiencias ni valoraciones económicas de la Gala do Cocido ni los programas radiofónicos de la Radio Galega, Ser y Onda Cero por ser unos programas completamente dedicados a Lalín. De los cerca de 1.200 artículos que arrojan la cobertura mediática de la 52ª Feira do Cocido en los dos citados meses el 58,29% corresponden la web; el 23,74% a medios y televisión nacionales y el 17,97% la publicaciones de ámbito autonómico.

Como conclusiones, las nuevas referencia al Encomenda, "que se recuperó en esta edición con figuras como el alcalde de Madrid o la actriz Benedicta Sánchez", reportó 203.000 euros de valoraciones de difusión y 10,9 millones de impactos y un total de 60 artículos, 3 de ellos a nivel nacional. "Una difusión que demuestra el ingente y gran trabajo realizado desde el gobierno municipal para volver a colocar a la Feira do Cocido en la primera línea de la parrilla nacional de eventos gastronómicos y de ocio, que además, este año, por la pandemia, va a ser uno de los eventos más importantes en este campo a nivel nacional al tenerse que suspender muchos de ellos", señala el ejecutivo local.