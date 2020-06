La AED reclama de Industria un plan para la recolocación de los despedidos de Florentino

El anuncio del traslado del 80 por ciento de la producción de la firma textil Florentino al norte de Portugal ha hecho que la patronal comarcal se vea implicada en un nuevo contencioso laboral. El presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Antonio Lamas, se pronunciaba ayer al respecto diciendo que "lo que sé es lo que he leído en el FARO DE VIGO porque no me comentaron nada. Todo lo que sea perder puestos de trabajo es malo para la comarca. Desde la asociación de empresarios intentaremos ayudar a recolocar a toda esta gente. Este tipo de noticias no son buenas para la comarca, sobre todo en estas épocas, porque son muchos puestos de trabajo. No son 50 familias solamente las afectadas en el ERE de Florentino porque alguno de ellos son matrimonios que trabajan allí desde hace años".

El máximo responsable de los empresarios de Deza asegura que "nosotros tenemos que velar para que los puestos de trabajo se mantengan en la comarca. Lo de que empresas se estén marchando para el norte de Portugal no es una noticia nueva en el sector empresarial gallego. No se sabe muy bien por qué, o sí. Nosotros tenemos que conseguir que las empresas se asienten en la comarca dezana". Al respecto, Antonio Lamas aboga por abordar el asunto de la misma forma que están haciendo en la AED en los últimos meses. Por eso cree que se debería afrontar "como hicimos en fechas pasadas, cuando con los planes de empleo sobre todo enfocados a las mujeres desempleadas, colocamos a muchísimas. No hay que olvidar que en los últimos planes de empleo de 100 personas que tuvimos colocamos a 85. La AED intentará seguir en esa línea. En fechas próximas nos pondremos en contacto con la Consellería de Industria, que es a la que le toca arrimar el hombro, para ver qué opciones hay de algún plan de empleo comarcal para este tipo de personas que van a estar en el paro cuando se consolide el ERE de Florentino. La idea es formarlas para recolocarlas en ese o en otro sector". El empresario lalinense también recuerda que "el mundo de la confección cambió muchísimo desde hace ya más de una década. No podemos olvidarnos que otras empresas incluso se fueron a Bulgaria, China o el norte de Portugal. Deben de prevalecer las marcas locales que dan puestos de trabajo aquí en el usuario a la hora de comprar. Los hijos de Montoto se consolidaron poco a poco aquí dando puestos de trabajo, por poner un ejemplo. Yo sé de buena tinta que llegaron a tener ofertas de grandes multinacionales pero apostaron por su empresa y desde la AED les apoyamos". Para Antonio Lamas, "el empresario tiene que buscar soluciones y viabilidad de la empresa".

Por su parte, José Crespo, alcalde de Lalín, no quiso ayer entrar a valorar en profundidad la situación por la que pasa su buen amigo Florentino Cacheda hasta reunirse con él y conocer el asunto de primera mano. "Hablaré con el empresario pero él sabe cómo tiene que hacer sus cosas y en eso no te puedes meter", explicó el regidor municipal. Crespo prefiere ser optimista al respecto diciendo que "confío en que cuando esto vuelva a la normalidad se puedan recuperar cosas" y destaca que "mientras siga en Lalín la central de Florentino, digamos que la cabeza tractora está aquí y eso es muy importante".

Cabe recordar que la empresa textil dezana Florentino anunció recientemente la presentación de un ERE para medio centenar de sus 150 trabajadores y que su fundador desveló a esta Redacción el sábado la decisión de trasladar al norte de Portugal la mayoría de su producción manteniendo en su sede lalinense los departamentos de diseño y corte, la fabricación de mayor dificultad y el taller de arreglos.