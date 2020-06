La Virgen gótica hallada por un estradense en el Sar, en el Museo das Peregrinacións

La Virgen gótica, probablemente del siglo XIV, hallada por un estradense en el cauce del río Sar de Santiago de Compostela fue retirada ayer del lecho fluvial y trasladada al Museo das Peregrinacións de Santiago, donde, según fuentes de la Xunta, será "depositada y estudiada en profundidad para determinar su valor patrimonial".

Realizada en granito, la escultura está tallada en cuatro de sus cinco caras y representa a una virgen entronizada con el Niño. A ambos lados, sobre sus ombros, surgen dos ángeles (putti) y, según fuentes de la Xunta de Galicia, aunque están bastante desgastados todavía es posible apreciar el rostro y la mano de cada uno de ellos sujetando algún objeto o incluso el propio manto de la Virgen.

Los investigadores estiman que se trata de una talla suspendida, que podría ir embutida en una pared, quedando en su práctica totalidad al aire, posibilidad que parece reforzar la decoración que presenta en su base. Esta incluye una flor de cuatro pétalos central y hojas de acanto entrelazadas, que a priori no tendría sentido habilitar si esa cara sirviese de apoyo de la pieza sobre otra estructura. Tanto la cara de la Virgen como la cabeza del Niño han desaparecido, de acuerdo con las hipótesis que se barajan "por un impacto antiguo teniendo en cuenta el desgaste de las aristas de la rotura realizada con la intención de desacralizar la pieza.

Pese a todo, de la importade Galantiqua , ncia de esta habla el importante despliegue de efectivos y medios que tuvo lugar en la mañana de ayer en el paraje de Conxo en el que, hace aproximadamente diez días la encontró el estradense Fernando Brey Quintela. Este formó parte de la expedición programada por la Xunta para proceder ayer a la retirada de la talla del cauce fluvial para su traslado al Museo das Peregrinacións. El propio conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, encabezó la expedición, en la que también se dieron cita la directora xeral de Patrimonio Cultural, Carmen Insua; la experta en Patrimonio Cultural de Galantiqua y colaboradora de la empresa de tasación Alforo Asesores a la que Fernando Brey había informado de su hallazgo, Ana Paula Castro Jiménez, y el presidente de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) de la que también forma parte Ana Paula Castro, el también estradense Carlos Henrique Fernández Coto.

Este fue el que, a través del Portelo Único de la Xunta de Galicia en el Concello de A Estrada, informó a la Xunta del hallazgo casual de esta Virgen gótica en el Sar de Santiago. Había intentado hacerlo previamente en la Xunta pero, debido a la pandemia, no se lo quisieron admitir sin cita previa. Además de la comunicación del hallazgo, le adjuntaba a la Xunta la ficha técnica con los datos de análisis del hallazgo realizada por Ana Paula Castro. En esta documentación se dejaba claro que la persona responsable del hallazgo arqueológico era Fernando Brey Quintela.

Este -natural de Loimil pero afincado por razones laborales en Santiago desde hace dos años, al trabajar en la firma Canalóns Santiago de Calo- se había tropezado con la escultura, literalmente, hacía unos días mientras practicaba su afición favorita: la pesca. Sucedió a última hora de la tarde de un día en el que había ido a trabajar a una casa próxima al río en el paraje de Conxo. Tras preguntarle a los dueños de la vivienda si en ese tramo del río había truchas, decidió probar suerte. No se imaginaba que su improvisada jornada de pesca se convertiría en una fecha inolvidable en la que tuvo la oportunidad de realizar un importante hallazgo arqueológico. Iba absorto, mirando al río, y, por eso, no vio la talla hasta que se tropezó con ella. "Te tienes que fijar. Es un bulto muy grande. Si no, le pasas por encima", explicaba ayer. Como no llevaba móvil, al día siguiente volvió a fotografiar la pieza y le derivó las fotos a Ana Paula Castro. Esta, al ver las imágenes, quiso ir al punto exacto de localización de la pieza. Para ello, como le sucedió a los que ayer participaron en la expedición, tuvo que caminar por el río para acceder al paraje de difícil acceso pero de escaso caudal sito en la parroquia de Conxo en el que se encontraba la talla. Ya ese día, Ana Paula Castro le hizo ver que se trataba de un hallazgo importe.

La experta la daría cuenta también a Fernández Coto, el presidente de Apatrigal, que también acudió a ver la talla. Decidieron mantener el hallazgo en secreto para evitar que alguien pudiese robar la pieza con la finalidad de venderla en el mercado negro. Finalmente, derivaron a la Xunta la comunicación de hallazgo arqueológico casual, especificando que su artífice y, por tanto, según Fernández Coto, a quien le corresponde el premio del 50% del valor de la pieza es a Fernando Brey Quintela. Este le restaba ayer importancia a esta recompensa y consideró que lo importante es que esta pieza pase al patrimonio autonómico para que sea "para todos" los gallegos.