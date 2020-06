"Con vacuna gratuita y accesible la crisis se habrá controlado"

-¿Qué pasa con los niños? ¿Se temen las consecuencias de su regreso a las aulas?

-La vuelta de los niños a los colegios aporta un elemento de incertidumbre.Todavía hay incertidumbres sobre aspectos del Covid y uno de ellos es la capacidad de transmisión que tiene la población infantil. Está claro que se afectan menos. Se dice también que su capacidad de contagio de las personas adultas es menor, pero ahí hay aspectos que conllevan incertidumbre. Por otra parte es comprensible también la dificultad que hay para mantener medidas de aislamiento y protección en los niños pequeños, Yo creo que sobre eso se tienen que definir los expertos en salud pública y los propios profesionales del sector educativo-

-Siempre dice que esto fue una victoria de equipo, del conjunto de la sociedad, ¿dependerá también del equipo mantener el resultado?

-Indudablemente. El comportameinto de la sociedad en su conjunto, la capacidad de pensar en los demás, la responsabilidad colectiva...de ello va a depender cómo evolucione esto en el futuro. Como tú dices, la pandemia se ha controlado pero no ha acabado y puede regresar pronto si no somos responsables. Puede haber un pico puntual en verano, puede haber un nuevo azote en el próximo invierno... Tenemos la esperanza de la vacuna. Es posible que para el año haya una vacuna y se supone que, al ser un bien público, sea gratuita y accesible para toda la comunidad. Si eso es así, esta crisis se habrá controlado. Mientras eso no sea así, lo que sería de agradecer es que la población siga comportándose como se ha comportado: de manera ejemplar, y que siga manteniendo ese desarrollo de la inteligencia y la responsabilidad colectiva. Si es así, nos mantendremos en esta situación tan favorable en la que estamos ahora con relación al Covid.