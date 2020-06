Adegas Castrobey, por cuarto año en el boletín 'The wine Advocate'

El boletín The wine Advocate incluye por cuarto año varios vinos de la bodega Adegas Castrobrey, de Camanzo. Concede 92 puntos a su Sin Palabras 2013, así como 90 a Sin Palabras Raspón, Mosto Flor 2018 y Nice to meet you Asturias 2017.