PAC pide más financiación para los colectivos sociales

La Plataforma Aberta Cidadá (PAC) de Lalín echa en falta que el programa #LalínporVir no se centre en la cuestión del bienestar social. Para esta formación política, el programa municipal puso en marcha "una serie de medidas con un marcado carácter neoliberal y que distaban mucho de lo que esperábamos".

PAC señala que en la cabecera comarcal hay 1.293 personas sin empleo, según los datos de abril, mientras que otras 1.153 ven recortadas sus jornadas de trabajo o están en suspensión del mismo debido a expedientes de regulación temporal de empleo. "Aunque estas personas estarían cubiertas con una prestación, en la práctica dichas ayudas están tardando mucho en llegar". A estas cuestiones se suma la precarización de la economía sumergida en el sector de los cuidados a dependientes, que provoca que aumentasen las usuarias de Servicios Sociales o del Banco de Alimentos.

Por todo esto, PAC no entiende que para elaborar el programa contra el impacto del coronavirus se tuviese en cuenta la colaboración de colectivos comerciales y empresariales, pero no de las entidades sociales. Así es que pide una mayor financiación para estas asociaciones "que amplían la red de protección a donde no llega el Concello". Propone, además, que servicios sociales ponga a disposición de las personas y familias desfavorecidas recursos que les permitan comprar bienes de consumo en el comercio local. Podrían pagarlos a través de la criptomoneda biqpoint, que ya se usa desde hace varios meses en varios locales de Lalín.