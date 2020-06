Lalín abre o prazo para pedir as axudas culturais

Lalín publicou onte no BOP as bases que regularán a concesión de axudas para a realización de actividades culturais. O prazo de solicitude abrirase ao día seguinte da publicación do extracto da convocatoria, tamén no BOP, e permanecerá activo durante 20 días naturais. O Concello destina 10.000 euros a estas axudas, que cubrirán eventos promovidos por asociacions e centros públicos de ensino durante este ano, así como os realizados entre os 14 e o 31 de decembro de 2019 A comisión avaliadora das solicitudes disporá dun prazo máximo de seis meses para resolver e notificar, dende a publicación da convocatoria. Estará composta por dous edis do goberno,, dous traballadores municipais e o secretario da corporación.