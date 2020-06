A Fundación Paco Lareo retomará visitas en agosto e sopesa concertos de corais

A Fundación Paco Lareo A Solaina de Piloño celebrou antonte unha reunión do seu padroado, para reorientar o calendario de actividades debido á pandemia sanitaria. Desta maneira, durante o verán non haberá nin cursiño de pintura nin a Xuntanza Internacional das Artes, que o pasado mes de xullo celebrou a súa 14ª edición. Con estas cancelacións, a Fundación quere minimizar calquera risco de contaxio. Por iso, pretende recuperar as visitas de grupos en agosto, unha vez que todo o inmoble estea desinfectado. Para acometer esta tarefa, vai pedir axuda ao Concello Si estuda, por outra banda, acoller concertos de corais. Ademais incorpora dúas novas patronas:Beatriz Iglesias e Soto.