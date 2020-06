A Estrada recibe el convenio para impulsar, junto a la Xunta, el primer desdoble de la traída del Umia

El Concello de A Estrada recibió el convenio de colaboración para el que será el primer desdoble de la traída de agua del Umia, la red de abastecimiento que surte al casco urbano desde 2011. Augas de Galicia envió a la administración municipal una copia del proyecto supervisado por sus técnicos, después del ayuntamiento hubiese realizado, por su parte, los trámites de disponibilidad presupuestaria y la ocupación de los terrenos precisos para poder afrontar la ejecución de esta obra mediante una cofinanciación.

El documento propuesto al Concello establece que Augas de Galicia asumiría la parte técnico-administrativa de la obra, de tal manera que sería la Xunta la que se encargue de la licitación de las obras. Además, este ente autonómico asumiría el 80% de los 715.661 euros que se estiman precisos para la ejecución de este ramal hacia las parroquias de Nigoi y Tabeirós. De este modo, Aguas de Galicia abonaría 572.529,41 euros. Por su parte, el Concello de A Estrada se encargaría de costar el 20% restante (143.132,35 euros y de realizar el proceso de exposición pública del documento. El ayuntamiento recibirá la versión definitiva del proyecto para que pueda someterlo a información pública, de manera que las personas que hayan solicitado el alta en esta traída y no fuesen incluidas o que quieran realizar alguna alegación o corregir algún error tendrían tiempo para enmendar la propuesta durante los 20 días en que podrán consultarlo.

A partir de ahí comenzaría la fase de licitación de las obras. López Campos calculó que Augas de Galicia pueda precisar "entre tres y cuatro meses" para ello, de manera que confía en que las obras estén adjudicadas en el último trimestre del año y en ejecución a comienzos de 2021.

El mandatario insistió en que este desdoble permitiría solventar los problemas de abastecimiento de agua que vienen arrastrando los vecinos de Nigoi y Tabeirós. Aunque no se descartan nuevos ramales, el regidor reconoció que habría que "tener mucho cuidado con la capacidad de la propia ETAP", concebida para servir al casco urbano, si bien no dejó de apuntar que, de momento, no constan nuevas peticiones vecinales.