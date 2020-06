El jabalí arrasa en Pardemarín, Olives, Lamas y Curantes

"¿Y ahora qué hago? ¿Vuelvo a gastar dinero para darle de comer a los bichos? Es inútil; una pérdida de dinero, tiempo y un enfado". Es la indignación de un vecino de A Estrada después de comprobar cómo, en una sola noche, el jabalí echó por tierra su esfuerzo y su inversión en fincas de maíz sembradas la semana pasada en Olives, Pardemarín, Lamas y Curantes. La distancia entre estas parcelas denota el importante número de jabalíes existentes en la zona.

"En algunas no dejó nada", explica este estradense, que ya dio parte de la situación a Medio Ambiente. Profundamente indignado, relata que este año los daños son peores que los causados en 2019 y no entiende por qué no se toman medidas contundentes para controlar la población de estos animales salvajes, incidiendo en que no son especie protegida.