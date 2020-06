A Estrada se marca el reto de ofertar más de mil plazas de aparcamiento público gratuito

Objetivo: que los problemas de aparcamiento en el casco urbano de A Estrada pasen a la historia. Es el escenario en el que trabaja el gobierno local, en colaboración con la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) y la Asociación Comarcal de Empresarios (ACE). El Concello se marca el objetivo de ofertar en un horizonte temporal próximo más de un millar de plazas de aparcamiento público y gratuito. La meta tiene una doble finalidad: favorecer la comodidad de vecinos y foráneos a la hora de realizar sus compras y acceder a los servicios que oferta la capital estradense y preparar el escenario para avanzar decididamente en un nuevo modelo de casco urbano en el que el peatón gane peso y espacio frente al vehículo.

"Podríamos tener más de 1.000 plazas de aparcamiento público y gratuito, que no las tiene nadie; otros optan por aparcamientos privados pero, más de un millar de plazas públicas de acceso gratuito, no creo que ningún concello, ni mediano ni grande, tenga esta opción", consideró ayer el alcalde de A Estrada, José López Campos. Incidió en que el gobierno que encabeza puso ya a disposición de la ciudadanía más de 500 estacionamientos de estas características. "Estamos hablando de duplicarlas en un año", aseguró, para luego añadir que su ejecutivo considera fundamental esta apuesta en un momento en el que planifica "una transformación urbana". "No podemos hablar de peatonalizaciones ni humanizaciones sin esto", puntualizó el alcalde, que consideró que, si se habilitan las céntricas alternativas para el aparcamiento que se están diseñando se podría caminar hacia la supresión de algunas plazas de aparcamiento en determinadas calles; variar algún sentido circulatorio o eliminar alguna doble dirección, entre otras cuestiones.

En este contexto, Concello, ACOE y ACE trabajan en la planificación de una red de aparcamientos públicos en zonas céntricas o de forma disuasoria para dar "ese servicio fundamental en el casco urbano". El trabajo se centra, principalmente, en cuatro ámbitos.

| Praza da Feira. López asegura que los trámites para la humanización de este céntrico espacio de A Estrada ha cogido "velocidad de crucero". La idea es plasmar en él la nueva filosofía del diseño urbano, cuestión que pasa por redefinir las plazas de aparcamiento en todo el ámbito. Para las 45 de la Praza da Feira el Concello busca actualmente una alternativa, pensando en mantener las 80 del Campo da Feira. La junta de gobierno aprobará el lunes el concurso de ideas para humanizar la Praza da Feira. Las empresas presentarán en el plazo de un mes un esbozo. Se escogerán tres, que se llevarán un incentivo de 6.000 euros más IVA para elaborar un anteproyecto. Estas propuestas se someterán a la opinión pública y se realizará una ponderación. La opción escogida obtendrá para el proyecto 40.000 euros más IVA. De este modo, el Concello espera tener para finales de verano el proyecto de reforma.

| Junto al consistorio. En el entorno del edificio del Concello se planifica una gran bolsa de aparcamiento. La administración municipal está ya informando la documentación para la compra del solar anexo al Teatro Principal. Esta operación permitirá mejorar la accesibilidad de la zona de estacionamiento posterior a este inmueble, con 50 plazas públicas. Además se ensanchar la entrada, se crearán nuevas plazas y se trabajará en la posibilidad de conectar este ámbito con el estacionamiento de la Casa da Letras. Las previsiones pasan por aproximarse en esta bolsa a las 300 plazas.

| A Baiuca. Dos son las alternativas sobre la mesa para esta zona de la villa. Por un lado, el Concello planteó la posibilidad de destinar a aparcamiento la parte posterior de la estación de autobuses. Son 4.500 metros cuadrados de superficie, asfaltados y con un buen acceso, que podrían ponerse a disposición de forma inmediata. El único interrogante que reconoce el alcalde es si los ciudadanos harían realmente uso de un espacio en el que podrían tener cabida 250 vehículos, entendiendo que se trata de un ámbito que podría quedar un tanto descolgado del casco urbano. Poner a disposición este suelo exigiría también buscar una ubicación alternativa para la ITV móvil que se instala en este espacio cada tres meses. El gobierno ya lo tiene solucionado: los contactos con el servicio fructificaron en que la zona de aparcamiento del nuevo campo de fútbol cumpliría con las expectativas.

Otra opción con peso en este entorno es generar una nueva bolsa en la zona más inmediata del nuevo centro de salud, "que se inaugurará este verano". López Campos incidió en que se trata de una alternativa "fácilmente ejecutable" en la que se podrían generar 300 plazas de aparcamiento sobre un espacio de 7.500 metros cuadrados de parcela. "El día de mañana veríamos qué opciones tenemos si en algún momento se construye una edificación ahí", expuso el alcalde. En este mismo entorno, la parcela urbanizada por LIDL brinda otras 80 plazas para aparcar, que se suman a las 50 habilitadas en el vial entre las avenidas Benito Vigo y da Torre, junto a las zonas para aparcar en ambas calles. "Queda la zona perfectamente dotada", consideró el regidor.

| Avenida de América. Con los desarrollos urbanísticos del SUNC R1 y SUNC R2 emprendidos entre esta calle y la prolongación de la Antón Losada Diéguez, se generarían 3.000 metros cuadrados de aparcamiento, en parte coincidente con la zona habilitada ahora para este servicio a través de un convenio con los propietarios del suelo. De esta superficie, el Concello tiene habilitados como parking dos tercios, dando cabida a unos 400 vehículos en una zona especialmente demanda por su cercanía al centro y la proximidad al área de comercio del Novo Mercado. Queda superficie disponible para seguir creando plazas.