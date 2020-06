Solidariedade con sabor a horta

A miña horta é a túa consiste na doazón de excedentes de hortas e frutais á Fundación Baiuca Verdescente para que, en colaboración con Benestar Social do Concello de Silleda, os reparta de xeito equitativo entre as familias con maior vulnerabilidade. Na xornada inicial, que tivo lugar onte e seguirá todos os mércores, víronse beneficiadas seis familias que suman 24 persoas con preto corenta quilos de hortalizas, distribuidos grazas ás aportacións solidarias de cinco hortas, así como de comercios e proveedores.

A xornada arrancou á mañá coa recollida de alimentos nas hortas, situadas en Alcobre, na parroquia de Piloño (Vila de Cruces), Abades (Silleda) e A Xesta (Lalín). Xuntáronse patacas (10 quilogramos), acelgas (8,6 quilogramos), leitugas (7,6 kg), cebolas (3 kg), pementos (2,6), espinacas (2), remolachas (1,9), repolos (1,4). e medio quilo de rúcula. As cestas completáronse con aportacións varias, como galletas, croissants ou crema de cacao.

A partir das once da mañá comezou a recepción de alimentos na Praza da Igrexa de Silleda, onde se realizou o inventario e a distribución en cestas. Asimesmo, explicóuselles ás persoas que pasaban pola zona a finalidade do proxecto solidario. Contra o mediodía procedeuse ao transporte dos paquetes ao departamento municipal de Benestar Social, onde se procedeu á entrega a diversas familias en situación de vulnerabilidade durante as dúas horas seguintes. Sete persoas voluntarias colaboraron no rexistro e desprazamento.

O inicio "supera todas as expectativas e deixa un moi bo sabor de boca" á organización, que agarda que os datos "se multipliquen semana a semana" para axudar así ao maior número de persoas. Cabe destacar que, xa na primeira xornada de traballo, o proxecto non se conformou cos límites de Trasdeza e recibiu alimentos de parroquias de Lalín e Vila de Cruces.

Ránking parroquial

A fundación con sede en Breixa compartirá semanalmente a clasificación por parroquias -as tres que lideran o ránking solidario- a través da súa páxina web e "anima encarecidamente" a todos os veciños a sumarse a "esta imparable rede de solidariedade" a través das súas redes sociais. Amais, nos vindeiros días asinará co Concello de Silleda un convenio no que leva semanas traballando para garantir a viabilidade e o éxito do proxecto.