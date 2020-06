El PSOE urge medidas de conciliación como el Plan Concilia o la Escola de Verán

El grupo municipal socialista de Lalín demanda al gobierno local la puesta en marcha, de cara al verano, de iniciativas de conciliación como la Escola de Verán o el Plan Concilia. Justifican esta solicitud a raíz de la petición del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que el territorio gallego salga del estado de alarma desde el lunes pues, ya no habría impedimentos.

Además de la organización de los citados planes municipales, los socialistas demandan la apertura de los colegios para las familias. "Tras el anuncio de Feijóo, José Crespo ya no tiene excusas y si no se organizan a tiempo medidas de conciliación, será por culpa del gobierno local por no licitarlas a tiempo".

Por otro lado, acusan al alcalde de mentir sobre la paralización de la Plataforma de Contratación del Estado a causa del estado de alarma, cuando el Concello licitó en este tiempo proyectos como la rehabilitación del entorno de Lalín de Arriba o la restauración de la Ponte dos Cabalos. Entiende que el portal pudo estar inhabilitado unos días, pero insiste en que el nulo avance en los contratos públicos solo se debe a una estrategia suya de atrasar proyectos del anterior gobierno municipal.