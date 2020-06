Cuíña pide al alcalde que no esconda la gestión de obras del cuatripartito

El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, pide al alcalde, José Crespo, que tenga la caballerosidad de, cuando anuncia alguna actuación del anterior mandato, no pretenda asumirla como propia. Asegura que esta misma solicitud se la había trasladado Crespo a él en 2015 y ahora pone como ejemplo las obras del campo de fútbol de Vilatuxe y la reforma de la calle Calzada, gestionadas por los exediles Miguel Medela (Compromiso) y Francisco Vilariño,. del BNG. Por eso, insiste, no es elegante apropiarse de iniciativas de otros sin luego no aludir a ello.