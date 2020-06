La negociación por el ERE de Florentino se retrasará días

La comisión negociadora entre representantes sindicales y la empresa textil lalinense Florentino no comenzará a trabajar hasta dentro de días y no se descarta que la demora se baya hasta mediados o finales de mes. El escollo, según comenta UGT, es que en el plan de reducción de plantilla pretendido por la firma figuran también tiendas, pero el personal de estos comercios no goza de representación sindical y por tanto hay que regular este asunto.

Según Lourdes Diz, representante de la citada central los negocios que podrían verse abocados al cierre son, además del comercio de la calle Matemático Rodríguez de Lalín, otro en Pamplona, otro en Asturias y posiblemente un cuarto. Por tanto, la comisión negociadora no se reunirá por primera vez, como mínimo, hasta dentro de una semana.