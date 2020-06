Autorización de los microcréditos la próxima semana

El Concello aprobará la próxima semana el plan de microcréditos para empresas, una iniciativa encuadrada entre las medidas municipales para la reactivación económica. El mandatario sacó pecho por estas iniciativas y dudó que hubiese muchos ayuntamientos en Galicia o España que llevasen a cabo un plan tan ambicioso. "¿Quién le va a dar un crédito son que le cueste nada a fondo perdido para cinco años donde vamos a pagar los intereses y los gastos de apertura, de estudio, y de garantía recíproca?", resaltó. Esa línea de microcréditos a pymes, autónomos, hosteleros o comerciantes que se han visto afectados por la crisis sanitaria será de hasta 25.000 euros, aportando el Concello unos 2.500 para intereses y se hará junto a una sociedad recíproca que ejerza de avalista y la partida inicial reservada es de 100.000 euros.

Campamentos

En otro orden de cosas, el primer edil lamentó que a estas alturas no se sepa si el Concello podrá organizar los campamentos de verano, ya con los de la Diputación cancelados también. "Me gustaría hacerlos, pero es preciso que las autoridades sanitarias lo permitan", dijo,. En esta misma línea se pronunció acerca de la celebración de los festejos patronales de As Dores o los de las parroquias. La programación cultural apostará por actividades en pequeño formato y se escapará de eventos como el Motococido por la gran cantidad de público que traen de fuera. También mostró su acuerdo con la decisión de colectivos vecinales de suspender las celebraciones de San Juan multitudinarias.