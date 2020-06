A Estrada vive este fin de semana la Festa da Sidra Virtual y el PSOE exige claridad al decidir sobre las fiestas del San Paio

En un fin de semana en el que los estradenses están emplazados a sumarse a la Festa da Sidra Virtual -al no poder celebrarse ayer la que cada año acoge la Praza do Concello- brindando con los caldos que las sidrerías locales les han estado llevando a sus domicilios y que también pueden adquirir en bares, el portavoz del PSOE de A Estrada, Luis López Bueno, quiso pedirle al gobierno que decida "pronto" sobre la celebración de las fiestas del San Paio, con "sensatez" y "claridad". Cree que "unas fiestas descafeinadas no favorecerán demasiado la actividad del comercio ni de la hostelería". Ve una "completa irresponsabilidad" celebrarlas en las fechas previstas. Pide utilizar criterios sanitarios.