valentín garcía Gómez "Carvalho Calero seguro que escribiría un libro relacionado con isto do coronavirus"

O pasado 13 de xaneiro fixo oito anos do seu nomeamento como Secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Aínda que Valentín García Gómez veu ao mundo na parroquia silledense de Abades, a súa vida divídese entre o seu despacho de Santiago e a súa casa na Estrada, onde onte atendía a chamada de FARO DE VIGO na véspera do Día das Letras galegas máis virtual e atípico de sempre.

-Cómo leva esta época de confinamentos e pandemias?

-O que máis boto en falta é a xente, ter o trato coa xente. Socializar, nunha palabra. Iso é o que peor levo de toda esta pandemia. Vou a Santiago polas mañás e ao mediodía xa veño para casa salvo que teña unha reunión ou algo así. En principio estou facendo o traballo nun horario de despacho, o que para nós xa é unha novidade porque ao non haber actos públicos é así. O vir xantar na casa xa é unha novidade moi grande para nós.

-Está a ser unha tempada estrana tamén no eido cultural?

-Esta pandemia cortou moitísimas actividades e moitos actos como o das Letras Galegas e en todo ámbito cultural. En cultura sempre se trata do mesmo, non? Xuntar xente, ter público... Entón, claro, para nós é un frenazo tremendo. Reforzouse a vía dixital e agora todo esta na rede e todo se fai telematicamente. Avanzamos nese sentido pero, claro, agardamos a que as circunstancias nos permitan volver traballar con normalidade.

-Qué lle parecen os adiamentos e cancelacións dos principais actos conmemorativos do Día das Letras Galegas deste ano?

-Ben porque agora mesmo non é posible facer actos. Mañá (por hoxe) simplemente teremos unha ofrenda floral en Santiago diante da casa de Carvallo Calero e a delegación do Goberno autorizou só a dez persoas, que son as que poden estar alí poñendo o ramo de flores e nin sequera hai convocatoria de prensa nin discursos nin nada. Simplemente poñer as flores e marchar cada un para a súa casa. É moi triste ter que celebralo así. A ver se en outubro podemos facer os actos que se merece, neste caso en Ferrol porque é a cidade natal de Carvalho Calero e tamén poder facer actividades alí con tal motivo.

-Qué pensaría Carvalho Calero de todo isto que está pasando?

-A Carvalho Calero taménlle tocou vivir moitas cousas e peores ca esta, porque viviu a guerra e tamén o cárcere. Eu creo que se adaptaría porque era unha persoa de motísima vida interior. Era un intelectual e como tal pasaba moitísimas horas debaixo dun flexo. Para el tamén sería un momento histórico novo porque o último referente histórico que hai disto é a gripe española do ano 1918. Entón non hai ningún referente vivo daquela. Cando veu esa epidemia Carvalho Calero tiña oito anos, porque el naceu no ano 10. Supoño que o viviría con moita capacidade de observación e que escribiría un libro relacionado co coronavirus. Seguro.

-Cal é o estado de saúde actual da lingua galega neste 2020?

-Eu véxoa ben de saúde. Evidentemente hai que seguir traballando por ela pero é unha lingua que está instalada no ensino, nos medios de comunicación e nas administracións. Segue sendo a lingua maioritaria en Galicia porque se sumamos as persoas que falan só galego coas que falan máis galego que castelán, somos o 51,8 por cento da nosa poboación. É a única lingua cooficial do Estado que pode dicilo. Esas cifras non as ten nin o catalán, por exemplo. Sobre todo, agora o que temos que facer é facerlle entender aos máis novos que a coñecen, que son capaces de escribila e lela, pero que non a usan, que o fagan, que a usen a cotío na súa vida.

-Persisten as diferencias entre a Galicia rural e a urbana á hora de espallar a utilización do galego?

-A gran asignatura pendente do galego hoxe é cos novos, que a coñecen e a estudaron, que a usen sobre todo nos ámbitos máis urbanos. Outra cousa é a Galicia rural porque aí tamén temos unha diferencia moi grande. A Galicia rural usa a lingua, pero na Galicia urbana, que cada vez é máis grande e onde hai máis concentración de poboación, aí non. O que temos que transmitirlle é que a usen porque é un patrimonio cultural moi importante, porque é útil e porque nos pón en contacto con máis de 250 millóns de persoas en todo o mundo, que somos os falantes da lusofonía.