La alegría se adueña de Deza y Tabeirós

Esas ilusiones desbordantes que se viven en la mañana del 6 de enero, debido a los regalos de Reyes, se repitieron ayer entre miles de niños. Las ganas de salir a la calle se palpaban por las comarcas y se terminó ese silencio sepulcral de las últimas jornadas. También sobresalían las sonrisas de sus progenitores por poder decirles que por fin podían salir a ver la luz del día. Sin embargo, la mayoría coincide en que los pequeños son unos campeones porque apenas se quejaron y entendieron muy bien la importancia de quedarse en casa para combatir el coronavirus. De hecho, algunos confesaban ayer que no les importaría seguir entre cuatro paredes, pero en lo que sí coinciden todos es en las tremendas ganas de ver a los abuelos y a sus amigos.

La Policía Local de Lalín informó que los lugares más concurridos ayer fueron el Agro de Lalín de Arriba y la zona urbana de O Pontiñas. A lo largo del día, los pequeños acompañados de un adulto, volvieron a tomar las calles llenando de alegría los pueblos fantasmas de las últimas semanas y los patinetes y las bicicletas también pudieron salir del confinamiento. Fue el caso de Gema y Noa de cuatro años o de las hermanas Vega y Mara, de seis y tres, que salieron a disfrutar por las calles lalinenses con sus juguetes. Y Vega y Mara salieron todas preparadas con unas mascarillas de diseño de Hello Kitty confeccionadas por su madre Sonia. En la Praza de Galicia también se congregaron varios pequeños con sus juguetes para disfrutar e intentando siempre, bajo la batuta de sus progenitores, mantener las distancias. Ellos mismos son conscientes de la importancia de mantenerse alejados de "esos bichitos". "Sabe que no puede tocar nada", indica Evelyn Acosta, la madre de Noa.

Algunos, más mayores como Álvaro y Nicolás, de 12 y 8 años, aprovecharon para hacer por la mañana los recados con su madre. "No tenían muchas ganas de salir, pero yo creo que por salud les sentará bien tomar el aire y está bien ir saliendo de manera escalonada. Si estuviésemos en Madrid ya me lo pensaría más antes de salir con ellos, pero aquí pienso que no tenemos problema", indica la madre de ellos, Elena Moure.

Aunque lo llevaron bien, algunos padres consideran que sí que les va afectar estar tanto tiempo entre cuatro paredes. "Yo pienso que él ya creía que nunca volveríamos a salir a la calle y hoy le llama todo la atención", cuenta Alba Penas por su hijo Alberto, de 14 meses. Patricia Barreiro también considera que les puede acarrear algún trauma. "Salí primero con el niño, que tiene un año, pero al ir en el carrito y no verme se puso a llorar. Después, cuando salió con su hermana de siete, al verla a ella mucho mejor, pero ella tampoco le apetecía mucho salir porque en casa se siente segura", indicó Barreiro que ayer paseaba por las calles de Silleda y confiesa que se asustó al ver las reacción de ambos. Mirian López también aprovechó la mañana para salir por Lalín con sus gemelos, Manuel y Antón, de cinco meses.

Amalia de nueve años sacó también a su bebé en su carrito, mientras paseaba con su madre Eva, su hermano Pablo, de nueve años, y su perro Mermelada. "Los peores días fueron los primeros, después lo llevaron bastante bien", cuenta Eva Pol.

Ya en Tabeirós-Montes,la Policía Local de A Estrada estima que salieron pocos niños a la calle. Los que lo hicieron, respetaron las zonas recomendadas por el Concello y mayoritariamente a media hora de la mañana oprimera dela tarde. Benemérita y Policía velaron por que se cumpliesen las normas pero, en general, el comportamiento de los niños y sus padres fue excepcional.

Los más pequeños demostraron tener la lección bien aprendida. Noemi Budiño explica que a sus dos años su hijo, Lucas Cortizo, se conforma con saludar de lejos a sus abuelos porque sabe que el coronavirus -que no se ve- entra por boca y nariz. Aunque desde su terraza ven verde, respiran y hasta chapotean cuando llueve, les apetecía salir. Lucas lo hizo motorizado.

También lo hizo Lucas Taboada Areán que, como sus padres Pla y Puri, lleva genial el confinamiento en la zona de Calvo Sotelo y Castelao en la que los vecinos han hecho piña y celebran eventos a diario. También valora estar más con su madre, fotógrafa, que ahora tiene la tienda cerrada.

Por su parte, Noa (de 6 años) y su padre Marcos Castro, que viven el confinamiento en Figueiroa, salieron más allá del jardín y disfrutaron yendo a buscar agua a la fuente. Y es que ayer los niños apreciaron el valor de las cosas sencillas, como los olores que nos brinda la naturaleza. Alejandra Vega disfrutó a tope el paseo, llegando a oler incluso hojas en la carballeira. Así lo dijo ayer su madre, convencida de que este brusco frenazo "traerá cosas buenas" como estrechar los lazos entre padres e hijos..Alejandra madrugó ayer, igual que su amiga y vecina Sarela Picallo. Esta "sacó a pasear " a su padre Jaime, bromeó ayer su madre, Silvia Pisos.Y saludaron de lejos a sus amigos, cumpliendo así un deseo que hacía tiempo que también tenían Antía y Nerea Campos. Su madre, Virginia Rodríguez, tenía tantas ganas de salir del piso como ellas para respirar y hacer algo de ejercicio. Estas familias salieron a la calle equipadas con mascarillas, como también lo hizo la familia Requeijo Vilariño. Sergio y Cris salieron a la calle cada uno con una de sus hijas: Lía e Iria, de 3 y 10 años. Lía se adaptó muy bien al confinamiento pero Iria estaba deseando salir. Aunque echa de menos a sus amigos, si ayer le hubiesen dejado exceder el kilómetro de radio de su casa, tiene claro adónde hubiera querido ir: a ver, aunque fuese de lejos, a su abuela María Sánchez, a la que está muy unida y que vive sola el confinamiento en Aguións.

Quejas

En Silleda surgieron quejas de algunos padres. "Creo que deberían hacer limpieza en las calles que están llenas de basura y de caca de perros. Porque nosotros a los niños tenemos que llevarlos controlados y me canso de ver gente con los perros sueltos por todos lados. Ellos pueden ir sueltos y acercarse a nuestros hijos. Estoy muy cabreado y me encontré hoy con mucha gente que piensa igual", apunta Rai Portas.





Evelyn Acosta y Noa - Lalín

"Lo entendió y lo llevó bastante bien, pero hoy me preguntó: ¿Ya no hay bichos?







Familia Picallo Pisos - A Estrada

"Sarela se levantó más temprano de lo normal para salir y respirar aire fresco. Saludó a los amigos a distancia"







Elena Moure, Álvaro y Nicolás - Lalín

"No tenía muchas ganas de salir. Creo que es una irresponsabilidad porque es demasiado pronto"







Familia Requijo Vilariño - A Estrada

"Nuestra hija mayor lo vivió con mucha ilusión. Pero lo que más desean es ir a ver a su abuela"







José Manuel Rilo y Gema - Lalín

"No podíamos salir a jugar a la calle porque hay bichitos. Echo de menos ver a la profesora que es muy buena"







Familia Campos Rodríguez - A Estrada

"Estábamos deseando salir, saludar a distancia a los amigos y hacer algo de ejercicio"







David Docampo, Vega y Mara - Lalín

"Lo llevan mejor que nosotros y les explicamos que no pueden abrazar a sus amigos todavía"







Alba Penas y Alberto - Lalín

"Justo empezó a andar unos días antes del estado de alarma y ahora le cueste caminar por la calle"







Familia Taboada Areán - A Estrada

"Llevamos el confinamiento genial con los vecinos pero Lucas estaba deseando salir a rodar"







Patricia Barreiro, Alba y J. Luis - Silleda

"El niño cuando nos alejamos de casa se puso a llorar. Y a ella tampoco le apetecía salir"







Mirian López con Manuel y Antón - Lalín

"Estos días en general, fue frustrante, sobre todo no poder ver a los abuelos y estos a ellos"







Eva Pol con Pablo y Amalia - Lalín

"Ya teníamos ganas de poder salir para tomar un poco el aire después de tanto tiempo"







Familia Cortizo Budiño - A Estrada

"Nos apetecía salir aunque desde la terraza vemos verde, respiramos y podemos chapotear si llueve"