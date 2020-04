"Espero que la vacuna llegue este año, pero hay que seguir cuidándose y no cometer errores"

Licenciada en Medicina por la USC, esta doctora natural de la parroquia lalinense de Catasós reconoce que su máster en Salud Pública está siendo una herramienta fundamental para enfrentarse a una situación inédita y, evidentemente, compleja. Con formación en epidemiología, lleva solo unos meses como coordinadora del ambulatorio de la capital dezana, tras haber desempeñado su labor en otros centros sanitarios, sobre todo en O Barco de Valdeorras, donde ocupó la dirección médica del hospital de esta localidad ourensana.

-Imagino que en su dilatada experiencia como profesional sanitaria, estos días se está enfrentando quizá a su mayor reto...

-Sí, es una situación completamente desconocida y además estamos constantemente con cambios; lo que se dice hoy, puede que no valga para dentro de una semana. Sí, es un reto profesional grande.

-¿Cómo se gestionó la reorganización del trabajo, sobre todo en atención primaria?

-Fue un cambio total en la forma de trabajar. En primer lugar colocamos carteles informativos sobre las distancias de seguridad, hicimos y estamos haciendo un triaje con médicos y enfermeras en turnos de media hora para que la gente que acudía tuviese información y nosotros poder decidir el que precisaba atención presencial o telefónica. Una cita, fuese pedida por Internet o presencialmente aquí, se convierte automáticamente en cita telefónica. Entonces, tanto enfermería como el médico llaman al paciente y se decide si la atención es presencial o no. A los que tienen patologías respiratorias se le suministran mascarillas y una solución hidroalcohólica, también para los acompañantes, que en este caso procuramos que sean los mínimos posibles. Tenemos dos salas de aislamiento para hacer diferencias entre la zona limpia y la posible de infección, tres entradas: para personal, la de fisioterapia y la general; algo que nos facilitó mucho el trabajo.

-La protección de la población es fundamental, pero no menos lo es que los sanitarios trabajen con garantías...

-Nos ayudó el Concello, ya al inicio de la pandemia con la instalación de mamparas en la zona de administración. Hay que entender que es una situación nueva, pero a través de Concello, empresas o el Sergas fuimos consiguiendo mascarillas, gafas y otros equipos de protección, porque hay que entender que los recursos no son inagotables.

-Antes de que anteayer se iniciasen los test rápidos, ya habían practicado cerca de 700 pruebas denominadas PCR. ¿En qué se diferencian y en base a qué criterios se desarrollaron?

-Como hay distintos tipos de test, se crea bastante confusión. Una cosa son los de ahora, para la población general que hace el Sergas para conocer la seroprevalencia de los anticuerpos, y luego están las PCR, hechas para gente con síntomas, para sanitarios o trabajadores y residentes de residencias.

-De ese amplio análisis, ¿podemos sacar conclusiones positivas?

-Las medidas que se están tomando sí dan sus frutos. Somos de las comunidades en las que la tasa de crecimiento de la epidemia es más baja. Además hay un dato, que el número reproductivo básico, osea el promedio de casos secundarios a partir de un primario, también es bajo y está en un 0,89. Eso no quiere decir que debamos bajar la guardia y lanzar mensajes triunfalistas, pues esta lucha no terminó ni mucho menos. Lo primero son las vidas humanas y la pérdida de una vida es una derrota, por eso no se debe bajar la guardia.

-Parece que cada país tiene sus métodos de conteo de contagios y fallecimientos, pero en el caso que nos ocupa, Lalín, todo parece indicar que el volumen de positivos es relativamente bajo en relación con su población...

-Sí, como decía, la tasa de crecimiento es baja y en relación a otros concellos semejantes, también. Ojalá que siga todo así, pero podemos tener sorpresas...

-De la treintena de casos detectados, ¿podemos decir que fueron todos importados?

-Siempre se empieza con casos importados, pero después tenemos, como comentaba, los que hay a partir del primario. En el centro de salud hacemos un seguimiento, a los contagiados, tanto a través de la plataforma Telea, como estando en permanente contacto con ellos controlando posibles contagios para evitar que el virus se expanda lo menos posible. No debemos centrarnos tanto en un dato concreto de positivos, que eso es muy variable, y sí en la tasa de crecimiento y en el número del reproductivo básico.

-¿Cómo se han articulado los test rápidos que han comenzado a realizarse anteayer?

-Me gustaría recalcar los tipos de test que hay. Además de las PCR, que detecta un fragmento del material genético del virus y se practica a los sintomáticos o los asintomáticos que son sanitarios. Los que realizamos ahora, son los de anticuerpos, que nos indican si la persona tuvo contacto con el virus. Respecto a los test que acabamos de iniciar, decir que se van a realizar una media de entre 35 y 40 al día, pero esta cifra puede oscilar. Los pacientes son llamados hasta seis veces durante tres días, porque pueden no estar, y se les explica en qué consiste. En caso de que no acepten se busca a otra persona de las mismas características en relación a la edad y sexo. La extracción se realiza en horario de mañana y de tarde, con los adultos separados de los niños. Los primeros van de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00, y los niños solo en horario matinal. Quiero hace hincapié en que es algo muy sencillo, un simple pinchazo en el dedo sin apenas molestias. Además, gracias a la carpa instalada por el Concello permite que los pacientes no entren en contacto con el centro de salud y todos los días se realizan desinfecciones exhaustivas. La prueba dura unos 15 a 20 minutos y los resultados se comunican por teléfono en la misma mañana o la tarde. La selección de estas personas fue realizada por el Sergas de manera aleatoria. Me gustaría, si me permites, agradecer el trabajo de asesoramiento de nuestros jefes, que nos atienden sin horario, a los compañeros que tuvieron que adaptarse a cambios brutales, al Concello por el soporte que nos está dando, a la población general por hacer las cosas bastante bien, a los medios de comunicación por jugar un papel muy importante...A la coordinadora de Enfermería, que está haciendo una gran labor, también ahora en la organización de los test, pero aquí colaboró hasta el personal de limpieza, celadores, administrativos... Esto es una labor de todos.

-¿Cree que podían ser coronavirus los numerosos casos diagnosticados ya en febrero como gripes?

-Hace un par de meses era complicado saberlo, pero ahora y debido a las medidas higiénicas, tenemos menos patologías que otros años porque la protección también impide la entrada de otros virus. Creo que lo más probable es que fuesen otros procesos víricos, porque sino hubiésemos tenido un pico mucho más alto. Si aquellos casos fuesen coronavirus, sí tendríamos ahora más población inmune, pero adquirir una inmunización conlleva un coste muy alto.

-¿Es optimista acerca de una vuelta a la normalidad, aunque sea con condiciones?

-Esto no termina ya y ni se sabe cuándo va a acabar, ni el mejor epidemiólogo lo va a saber. Lo importante es no bajar la guardia, seguir cuidándonos e intentar cometer el menor número de errores posibles, creo nos va a dar tiempo a que nos llegue la vacuna, un tratamiento o ambas cosas para que esto podemos vencerlo de manera definitiva. Que, por favor, continúen las medias de higiene. Somos personas de costumbres y nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios, más cuando hay que mantenerlos en el tiempo, pero hay que hacerlo porque estaba batalla no está ganada. Espero y deseo que este año llegue la vacuna del Covid-19.