Un año en blanco para la Semana Verde

Histórico año en blanco para la Feira Internacional Semana Verde de Galicia. La fundación que lleva su nombre ha acordado que la 43ª edición, prevista del 4 al 7 de junio, se traslade al 2021, concretamente entre los días 3 y 6 de junio. Esta decisión está motivada por la situación de alerta sanitaria generada por el Covid-19, que supone que "no sea conveniente su celebración este año por responsabilidad social y económica con todos los agentes que participan en el certamen". Pero servirá para "centrar todos los esfuerzos en hacer una gran edición en 2021", un año muy importante por ser Xacobeo y cumplirse el 25º aniversario del recinto, y también para continuar con "el importante crecimiento de las últimas ediciones".

El análisis de la situación realizado por la fundación, a la que se sumó la opinión de la inmensa mayoría de expositores confirmados, determinaron que lo más adecuado es no hacer la feria este año y preparar una "gran edición" para 2021. La celebración de la Semana Verde en junio "no es pertinente por la incertidumbre sobre la evolución a corto plazo de la pandemia, pero llevarla a cabo en otras fechas tampoco sería idóneo", arguyen. Siendo una feria con un importante porcentaje de expositores y actividades situados en el exterior, "no debería celebrarse más tarde de las primeras semanas de octubre para minimizar el posible impacto negativo de la meteorología".

Pero muchas empresas no confían en que la evolución de la pandemia pueda hacer que la sociedad recupere en esas fechas la normalidad necesaria para llevar a cabo un evento que recibió 128.000 visitantes en 2019. Consideran "previsible que los asistentes sean en ese momento reacios a acudir a un certamen con este volumen de visitantes". Entienden, pues, que su participación se vería comprometida y no tomarían en todo caso a decisión de participar hasta el último momento, con las consecuencias que eso tendría a nivel organizativo y económico para la feria.

Asimismo, muchos de los expositores trasladaron a la fundación su inquietud por su situación futura a corto y medio plazo, debido a las diferentes medidas derivadas del estado de alarma y las consecuencias que les están ocasionando a nivel económico y laboral. Una situación por la que indican que no pueden garantizar su presencia en la feria si se celebrara en este ejercicio y que, de hacerlo, minimizarían considerablemente su inversión.

Competencia con otras ferias

Esta feria cuenta con unas fechas muy específicas en un calendario cada vez más concurrido, lo que constituye uno de los secretos de su éxito. En este sentido, su traslado a otro mes supondría entrar en competencia con grandes certámenes de alimentación, turismo y caza que o bien se han trasladado ya al último cuatrimestre del año o que ya ocupaban esas fechas. A juicio de la fundación, esto traería consigo "una pérdida adicional de expositores que tienen comprometida su participación en otro certamen en esas fechas o que no pueden asumir estar presentes en varios en tan poco margen de tiempo por aspectos económicos, logísticos u organizativos".

Este cambio de fechas supondría también dificultades de comercialización y de organización de las bolsas de contratación de los salones Turexpo Galicia y Salimat Abanca, que se celebran en el marco de la propia cita internacional.