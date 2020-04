Un bastón para com batir una pandemia

Les ha tocado tener en la mano del bastón de mando para afrontar esta pandemia. Ocupan el sillón que en 1918 correspondía a otros dirigentes locales que no tuvieron más remedio que encarar una crisis sanitaria también devastadora. Trabajan en la primera línea, aunque sea desde un despacho. Son la cabeza visible de la administración más próxima al ciudadano. Cuando se cumple un mes del inicio del estado de alarma, es momento para el balance.

En Lalín, su alcalde, José Crespo, vivió esta pandemia en primera persona al contraer el virus y pasar un mes confinado en su casa, desde donde trató de mantener el pulso diario de la gestión municipal. "La primera sensación que tuve, sin duda, es que la pandemia era algo grave y que iba a tener mucha repercusión, por lo que había que tomarla en serio y establecer medidas dentro de las posibilidades de la administración local". Solo unos días antes de su obligada reclusión domiciliaria se reunió con el personal municipal para articular medias urgentes en seguridad ciudadana y, con los técnicos, se comenzó a preparar a los funcionarios para el teletrabajo y doblar esfuerzos en la atención social. Al haber padecido en carnes propias esta patología y, de cara a la normalización de la vida socio económica, estima fundamental la realización de test masivos que determinen el alcance real de contagiados, "que creo puede multiplicarse por diez sobre las cifras oficiales". "Mientras esto no se haga, el resto son parches", señalaba ayer, mientras en el consistorio se preparaba el reparto de un primer lote de mil mascarillas para repartir entre el comercio local.

Manuel Cuíña acude a diario al consistorio de Silleda y al rematar la jornada regresa a su vivienda de A Bandeira para seguir el confinamiento con su familia, aunque pegado las 24 horas al móvil para atender cualquier cuestión. "De momento en Silleda estamos aguantando bien, pero no podemos bajar la guardia y menos olvidarlos de todos los que lo están pasando mal en estos duros e inciertos momentos", afirma, a la vez que recuerda que lo que primero le vino a la cabeza cuando la pandemia era ya una evidencia "fueron las personas que estaban quedando por el camino y una preocupación por nuestros mayores". Destaca las medidas urgentes tomadas desde la administración local para proteger a los más vulnerables y tratar de amortiguar el impacto sobre las economías de las empresas que tendrá una crisis que Cuíña percibe como sanitaria, "pero también social y económica".

El mandatario de Vila de Cruces, Luis Taboada, vivió este mes "con mucha tensión". "Estoy muy intranquilo, esto ni me deja dormir, porque te sientes impotente y aquí todos los alcaldes somos novatos, porque nunca habías pensado en vivir algo así", apunta. Lo primero que hizo fue intentar conseguir mascarillas aprovechando que él venía del sector de la construcción y contaba con ellas para sus trabajadores. "Pero ya no quedaban, pero ahora estamos repartiendo caseras". Le preocupa especialmente, el personal de Obras y continúa trabajando desde el Concello. Reside con su esposa y su suegra en un piso en el casco urbano. "Mi mujer ya me dice que hablo más por teléfono que con ella", ya que cuenta que aprovecha para hablar con sus amigos y vecinos por teléfono.

Luis López, el alcalde de Rodeiro, se centró en proteger a los trabajadores del Concello sin dejar de dar un servicio público, sobre todo, lo referente a Servicios Sociales. "Ante esta situación sientes una gran impotencia continuamente" y él confiesa que a mediados del mes pasado era consciente de lo que se venía encima. Él acude todos los días al Concello. "Estoy por la mañana y por la tarde" y los fines de semana aprovecha para disfrutar con su familia. Tiene dos hijos, de seis y tres años. "Ellos lo llevan mejor que nosotros. Y se trata de trabajar mucho con ellos y pongo en valor aún más el trabajo de los maestros. Paso mucho tiempo buscando actividades para hacer con ellos, tanto educativas como deportivas". Él también aprovecha alguna hora al día para hacer deporte y echa de menos poder salir para andar en bicicleta. "Es lo que, a años luz, lo que más echo en falta porque para mí era un hábito, a parte de no poder estar con todos los familiares".

En Agolada, su regidor, Luis Calvo, tan pronto fue consciente de la gravedad de esta situación fue echar mano de material de desinfección. "Y lo primero que pensé es que había que proteger a los más vulnerables, la gente mayor. Jamás pensé que me tendría que enfrentar a algo así y me siento preocupado porque esto es una lotería que nos puede tocar a todos a pesar de que aquí, que sepamos, no hay contagiados". Tras las horas en el ayuntamiento, a puerta cerrada, aprovecha para hacer tareas en el campo. "Estuve preparando la tierra para cultivar el trigo". Vive con su madre, que está a punto de cumplir los 92 años.

En su piso de Lalín pasa el confinamiento el alcalde de Dozón, Adolfo Campos, quien echa en falta ver a sus nietos o salir a dar un paseo, aunque tiene la suerte de tener un balcón. "Esto es un aburrimiento, pero vivo con mi mujer y ella cocina de maravilla", confiesa. Está en contacto con sus compañeros de gobierno y con el personal del ayuntamiento y tomaron todas las medidas, como las de desinfección y ahora entregarán mascarillas a todos los vecinos. Una persona se encarga de llevarles la compra.

"Lo vivimos con una sensación de ser, una vez más, los grandes olvidados. Cuando las cosas se ponen difíciles al final quien más carga de exigencia tiene es la administración que está en contacto directo con los vecinos, tenga o no tenga competencia", apunta el alcalde de A Estrada, José López Campos. Considera que los concellos están "completamente abandonados". "El Gobierno Central quiso hacer uso de una competencia que fue la centralización y coordinación de toda esta pandemia y la verdad es que fue un auténtico desastre porque, por querer monopolizar toda la gestión, limitó la capacidad de maniobra al resto de las administraciones", opina. El resultado: "desbarajuste absoluto, falta de información y, en esta guerra, con la sensación de sálvese quien pueda". El regidor estradense indica que el que más y el que menos hizo desde la Alcaldía "lo que pudo para ir apagando los fuegos que iban apareciendo", reconociendo que se hizo sin coordinación. "El papel de la Fegamp fue nulo", dijo. "Uno tiene la sensación de abandono absoluto, no solo a nivel de medios, sino también de información", manifiesta. "La primera sensación que tuve fue temor", confiesa y reconoce que se acordó de la crisis de 2008 y de las situaciones dramáticas que desfilaron por el despacho de Alcaldía en aquellos años. "Lo primero que me vino a la cabeza fue ese otra vez. Otra vez un golpe que se ceba con los más débiles, del que a nivel económico nos va a costar salir", apunta. La primera decisión fue trabajar la primera semana solo "para que no se cayese ningún servicio básico del concello por falta de material y personal", con el punto de mira puesto en las necesidades de la gente mayor y de quienes viven solos. En el terreno personal, trata de conciliar la preocupación como alcalde con su vida privada. La familia desayuna reunida y aprovecha las tardes para estar juntos, con trabajos en el exterior de la vivienda y tiempos para la lectura. Ayer mismo pasó la última página del libro de Mariano Rajoy.

"Fuimos conscientes de la gravedad del asunto desde el primer momento y nos pusimos a trabajar", apunta la alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel. Su gobierno tomó las primeras decisiones antes del decreto del estado de alarma, con la suspensión de actividades con público y el cierre de edificios. "A partir de ahí nos metimos en una montaña rusa, en la que hay que tomar decisiones cada día y ejecutarlas inmediatamente; todos los días fueron laborales para mi equipo y para mí, Semana Santa incluida, 24 horas siete días a la semana", apunta Pichel. "Somos muy conscientes de que Forcarei tiene un alto porcentaje de gente mayor y queremos que no haya el más mínimo contagio".

Al alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, el estado de alarma le coincidió con el disfrute de su baja de paternidad. Se reincorporó al momento. "Lo primero en lo que pensamos fue en los trabajadores", explica, para luego añadir que se decretaron los servicios mínimos y se apostó por el trabajo telemático. Cubela se sumó a la distribución de mascarillas en cada hogar del municipio y apostó por medidas que protejan a los más vulnerables ante este virus. Reconoce que trabaja todo lo que puede desde casa, sobre todo por poner en el menor riesgo posible a su familia, en especial a su pequeña de apenas mes y medio. "No sabemos todavía lo que es ir a dar un paseo con la niña", apunta. Como padre, reconoce que vive la situación "con preocupación", extremando las medidas de protección.