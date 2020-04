A Estrada homenajea a su primer fallecido por coronavirus, el octogenario Paco Cuervo

A Estrada homenajeó en la tarde de ayer a su primer fallecido por coronavirus, el octogenario Paco Cuervo. Los aplausos que cada tarde resuenan en los balcones y las ventanas de la villa fueron ayer para él: a las siete y a las ocho -según los barrios- retumbaron como muestra del cariño que este vigués de nacimiento pero estradense de adopción y su familia suscitan en la villa. También hubo un minuto de silencio y la música que suena cada día en Figueiroa de Arriba varió y fue especialmente emotiva en señal de duelo.

Paco, de 86 años y que regentó una autoescuela en Vigo hasta su jubilación, llevaba un cuarto de siglo con Maruja Valiñas, la propietaria de la librería Lolimay, y era vecino del edificio que hace esquina entre la avenida de Santiago y la Rúa Forcarei, frente al ambulatorio estradense. Tanto él como su pareja y la hija de ella, Loly, llevaban luchando contra el Covid-19 prácticamente desde que, tras regresar en marzo de un viaje del Imserso a Castellón iniciado antes del estado de alarma, comenzaron a acusar síntomas. Paco tenía una patología grave en los pulmones que se convertía en un factor de altísimo riesgo frente al coronavirus. Y desde el principio -cuando le realizaron la prueba en casa y dio positivo- los niveles de oxígeno en sangre que presentaba indicaban que corría peligro. Tristemente, a pesar de ser hospitalizado, no pudo superar la enfermedad y falleció a las 13.40 horas de ayer.

La noticia -anticipada al mediodía de ayer por FARO- corrió como un reguero de pólvora por A Estrada. Los mensajes y las muestras de cariño al fallecido y a su familia fueron constantes en las últimas horas. Loly -que se había trasladado a vivir con la pareja para cuidarles, prometiendo "no dejarles", y que también se contagió, sufriendo una fuerte neumonía que motivó su hospitalización en las últimas semanas- quiso agradecer ayer de todo corazón en nombre de toda la familia las innumerables muestras de cariño a quien ya consideraba su padre y abuelo de sus cuatro hijas. Lleva un mes apartada de ellas - Sofía, Daniela, Medhanit y Belaynesh Penas Rey- que permanecen al cuidado de su padre, Fran Penas, para no infectarse pero que han estado en contacto permanente con sus abuelos y su madre. Todos ellos lloraban ayer con amargura el fallecimiento de Paco, muy querido por sus nietas, a las que llevaba habitualmente al colegio y al parque. "Eran sus soles", aseguró Loly, rota de dolor y "superorgullosa" de su madre" , que afronta "con cordura" este duro trance. "Es supervaliente", la única de los tres que "resistió" frente al Covid-19 y no tuvo que ser ingresada en las últimas semanas. "En vez de cuidarla yo a ella me ha tenido que cuidar ella a mí", se lamentó. "Es una campeona", que ha sorprendido para bien a sus dos hijas.

Aunque los restos de Paco serán incinerados como exige la legislación vigente para fallecidos por Covid-19, dadas sus creencias cristianas, sus cenizas permanecerán en su domicilio a la espera de que pueda oficiarse la primera misa abierta al público en A Estrada después del estado de alarma. Su familia quiere que sea la de su funeral, para brindarle una despedida a la altura de su calidad humana y del aprecio que suscitaba entre los estradenses. A pesar del fatal desenlace, Loly quiso agradecer en nombre de toda la familia la labor de los sanitarios y, muy especialmente, de los del centro de salud local. "Nos sentimos arropado en todo momento", aseguró, tanto en A Estrada, como en el hospital, donde les cuidó "gente cariñosa" y "agradable". También se mostró muy agradecida al Concello de A Estrada, que le trajo la comida a domicilio a su madre, y a la Policía Local, que le tiraba la basura. Y a sus amigos y clientes de la librería, que han estado pendientes de ellos en todo momento.

El fallecimiento de Paco Cuervo ensombreció ayer una jornada en la que la curva de enfermos activos por Covid-19 en A Estrada siguió cayendo y se quedó en 31 -al sumar 8 altas en la jornada del sábado- y personal enviado por el Clínico de Santiago le practicó pruebas PRC y test rápidos a los residentes y al personal de la residencia de mayores de A Estrada y del centro A Braña especializado en autistas de Apacaf en Berres. Los resultados se conocerán mañana o el miércoles, probablemente.